Élections municipales : l'UTACQ demande des engagements forts pour le transport collectif en région

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les campagnes des élections municipales battent leur plein partout au Québec, l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) souhaite rappeler aux nombreux candidats le rôle essentiel du transport régional pour la population et le fait que la mobilité durable et le transport collectif ne doivent pas être un enjeu de campagne uniquement dans les grandes villes.

« Tramway, REM, train de banlieue, trajets express, les projets de transport collectif sont au cœur des plateformes des candidats aux élections municipales dans les grandes villes du Québec. C'est un enjeu électoral majeur. La mobilité durable est une priorité et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela doit aussi se traduire concrètement dans les régions du Québec. », déclare Marc-André Avoine, président du conseil d'administration de l'UTACQ.

En effet, que l'on soit dans une grande ville ou encore dans une plus petite municipalité, le transport collectif et le transport adapté représentent un levier économique et social critique. Sans ce transport, de nombreux citoyens ne peuvent se déplacer vers leur travail, avoir accès aux services et aux études ou même se rendre à l'hôpital. Chaque municipalité mérite d'être desservie adéquatement et les élus doivent nécessairement en faire une priorité.

Des investissements importants sont requis dans toutes les régions du Québec pour maintenir et bonifier l'offre des services de transport collectif et adapté. Les projets à réaliser sont nombreux, notamment l'amélioration des opérations et des infrastructures, le développement de solutions technologiques adaptées à l'ère numérique et l'électrification des véhicules.

Selon l'UTACQ, il est clair que les citoyens des régions doivent obtenir la part du financement qui leur revient pour assurer leur mobilité. Dans le contexte du virage vers la mobilité durable, c'est l'ensemble du Québec qui doit être impliqué.

Qu'allez-vous faire en matière de transport collectif ?

« Les municipalités ont un rôle primordial à jouer afin que leurs citoyens aient droit à des services de transport qui répondent aux besoins. Nous demandons aujourd'hui aux candidats municipaux en région : Qu'allez-vous faire pour vous en assurer ? », conclut M. Avoine au nom de ses membres.

L'UTACQ, qui représente 75 services de transport desservant plus de 800 municipalités, rappelle que des investissements importants sont requis partout dans la province pour maintenir et bonifier l'offre des services de transport collectif et adapté.

À propos de l'UTACQ

Réunis et solidaires, engagés et maîtrisant l'information relative à tous les modes de transport et les mécanismes d'organisation des services, les membres de l'UTACQ assurent une offre de mobilité durable aux citoyens du Québec qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de développement personnels et professionnels, dont l'accès à tous les services, mais aussi à tous les territoires, sans barrières. L'Union représente aujourd'hui 75 services de transport adapté et de transport collectif régional qui couvrent plus de 800 municipalités québécoises.

