Élections municipales générales 2025 - Rappel - Séance d'information régionale conjointe à venir pour les personnes intéressées à se présenter dans la Capitale-Nationale ou en Mauricie
04 sept, 2025, 07:30 ET
QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite les personnes des régions de la Capitale-Nationale et de la Mauricie intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections municipales à assister à la séance d'information virtuelle prévue la semaine prochaine.
Organisée conjointement par la Direction régionale de la Capitale-Nationale et la Direction régionale de la Mauricie, cette séance a comme objectif de vulgariser les différentes facettes du monde municipal. Plusieurs sujets seront abordés, tels que le fonctionnement du conseil municipal, les différentes tâches à réaliser selon le rôle occupé, les compétences municipales, les démarches à entreprendre pour poser sa candidature ainsi que les ressources d'accompagnement postélectorales disponibles pour les personnes élues.
Pour participer à la séance, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page Québec.ca consacrée aux Élections municipales 2025. Une infolettre est également proposée aux personnes qui songent à se présenter. En s'y abonnant, celles-ci recevront, entre autres, des renseignements sur tous les éléments importants du processus de mise en candidature et sur les séances d'information à venir.
AIDE-MÉMOIRE
Faits saillants :
- La campagne « Tu aimes ton coin, va plus loin! » a été lancée en novembre dernier par le MAMH afin de susciter l'intérêt des citoyennes et citoyens à poser leur candidature pour l'un des quelque 8 000 postes électifs au palier municipal. Des actions visant toute la population, et particulièrement les femmes et les jeunes, seront déployées d'ici l'automne prochain.
- Lors des élections municipales de 2021, dans la région de la Capitale-Nationale :
- 243 postes sur une possibilité de 412 ont été pourvus sans opposition;
- Seulement 14 % des postes à la mairie étaient occupés par des femmes. En ce qui a trait aux postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 37,3 % des sièges disponibles;
- L'âge moyen des personnes élues était de 52,6 ans pour les conseillères et conseillers et de 60,1 ans pour les mairesses et maires.
- Lors des élections municipales de 2021, en Mauricie :
- 184 postes sur une possibilité de 304 ont été pourvus sans opposition;
- Seulement 28,6 % des postes à la mairie étaient occupés par des femmes. En ce qui a trait aux postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 36,4 % des sièges disponibles;
- L'âge moyen des personnes élues était de 55,7 ans pour les conseillères et conseillers et de 60 ans pour les mairesses et maires.
Liens connexes :
Pour plus d'information sur les candidatures aux élections municipales, rendez-vous au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.
