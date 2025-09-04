Élections municipales générales 2025 - Rappel - Séance d'information régionale conjointe à venir pour les personnes intéressées à se présenter dans la Capitale-Nationale ou en Mauricie

QUÉBEC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite les personnes des régions de la Capitale-Nationale et de la Mauricie intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections municipales à assister à la séance d'information virtuelle prévue la semaine prochaine.

Organisée conjointement par la Direction régionale de la Capitale-Nationale et la Direction régionale de la Mauricie, cette séance a comme objectif de vulgariser les différentes facettes du monde municipal. Plusieurs sujets seront abordés, tels que le fonctionnement du conseil municipal, les différentes tâches à réaliser selon le rôle occupé, les compétences municipales, les démarches à entreprendre pour poser sa candidature ainsi que les ressources d'accompagnement postélectorales disponibles pour les personnes élues.

Pour participer à la séance, les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page Québec.ca consacrée aux Élections municipales 2025. Une infolettre est également proposée aux personnes qui songent à se présenter. En s'y abonnant, celles-ci recevront, entre autres, des renseignements sur tous les éléments importants du processus de mise en candidature et sur les séances d'information à venir.

AIDE-MÉMOIRE

Date Heure Mercredi 10 septembre 2025 19 h

Faits saillants :

La campagne « Tu aimes ton coin, va plus loin! » a été lancée en novembre dernier par le MAMH afin de susciter l'intérêt des citoyennes et citoyens à poser leur candidature pour l'un des quelque 8 000 postes électifs au palier municipal. Des actions visant toute la population, et particulièrement les femmes et les jeunes, seront déployées d'ici l'automne prochain.

Lors des élections municipales de 2021, dans la région de la Capitale-Nationale : 243 postes sur une possibilité de 412 ont été pourvus sans opposition; Seulement 14 % des postes à la mairie étaient occupés par des femmes. En ce qui a trait aux postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 37,3 % des sièges disponibles; L'âge moyen des personnes élues était de 52,6 ans pour les conseillères et conseillers et de 60,1 ans pour les mairesses et maires.

Lors des élections municipales de 2021, en Mauricie : 184 postes sur une possibilité de 304 ont été pourvus sans opposition; Seulement 28,6 % des postes à la mairie étaient occupés par des femmes. En ce qui a trait aux postes de conseillère ou conseiller municipal, les femmes occupaient 36,4 % des sièges disponibles; L'âge moyen des personnes élues était de 55,7 ans pour les conseillères et conseillers et de 60 ans pour les mairesses et maires.



Pour plus d'information sur les candidatures aux élections municipales, rendez-vous au www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

