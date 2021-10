Élections municipales : Élections Québec lance un appel au vote

Les espaces verts, le développement des quartiers résidentiels, le recyclage, les pistes cyclables et la bibliothèque sont quelques exemples de services municipaux mis en lumière dans ces publicités afin de démontrer que les décisions des conseils municipaux sont au cœur de notre quotidien. Ainsi, Élections Québec diffuse des messages informatifs et positifs qui abordent divers thèmes et intérêts des gens dans leur vie de tous les jours.

M. Pierre Reid, directeur général des élections, explique l'approche retenue : « Le manque d'intérêt est l'une des principales raisons évoquées par les personnes qui ne votent pas aux élections municipales. Plusieurs pensent, à tort, que les décisions du conseil municipal ont peu de répercussions dans leur vie, alors que c'est tout le contraire. Le conseil municipal est un gouvernement de proximité. Notre campagne vise donc à mieux faire connaître les responsabilités des municipalités, qui ponctuent notre quotidien. »

« Plus de 12 000 personnes ont présenté leur candidature à ces élections », poursuit-il. « C'est maintenant au tour des électrices et des électeurs de prendre part à cet important événement électoral en se renseignant sur les personnes candidates et en exerçant leur droit de vote. Le vote est un geste essentiel pour que notre démocratie reste forte et bien vivante », a conclu M. Reid.

Étant donné le contexte de pandémie, de nouvelles mesures sont en vigueur pour assurer l'efficacité du vote et la sécurité des électrices, des électeurs et du personnel électoral.

Des actions concrètes pour promouvoir la démocratie

La participation électorale et citoyenne est importante pour Élections Québec, qui agit sur plusieurs fronts pour stimuler la vitalité démocratique au Québec.

En plus de cette campagne, qui vise à sensibiliser la population à l'importance de voter, l'institution a mis en ligne le site www.electionsmunicipales.quebec, qui permet à l'ensemble des électrices et des électeurs d'accéder à une information vulgarisée et uniforme. Les candidatures de chaque municipalité y sont présentées et les résultats y seront diffusés le 7 novembre prochain, après 20 h, au fur et à mesure que les présidentes et présidents d'élection de chaque municipalité saisiront le nombre de votes obtenus par chaque personne candidate.

Élections Québec offre également divers programmes éducatifs. À l'occasion des élections municipales, plus de 440 écoles et organismes jeunesse sont inscrits au programme Électeurs en herbe, qui consiste à organiser une simulation électorale lors de laquelle les jeunes voteront pour l'une des vraies personnes candidates à la mairie de leur municipalité.

Par ailleurs, jusqu'au 7 novembre, Élections Québec invite les parents à accompagner leur enfant au petit bureau de vote virtuel, en visitant le www.electionsmunicipales.quebec/petitbureau. Offert pour la première fois sur Internet, le petit bureau de vote permet aux enfants du Québec d'expérimenter toutes les étapes du processus de vote de manière simple et ludique. Les électrices et électeurs en herbe peuvent y remplir un bulletin de vote en sélectionnant la meilleure réponse, à leurs yeux, parmi les quatre choix proposés à une question spécialement conçue pour eux : Selon toi, quelle est la qualité la plus importante d'une mairesse ou d'un maire?

Faits saillants sur la participation électorale lors d'élections municipales

Le taux global de participation aux élections municipales du 5 novembre 2017 était de 44,8 % pour les élections à la mairie.

Le taux de participation aux élections générales municipales est assez stable depuis 2005, première année où les élections municipales se sont toutes déroulées à la même date. Le taux de 2017 (44,8 %) était légèrement inférieur à celui de 2013 (47,2 %), mais similaire à ceux de 2009 (44,8 %) et de 2005 (44,5 %).

La participation électorale varie beaucoup d'une municipalité à l'autre : elle peut passer de moins de 40 % à plus de 80 %, dans quelques municipalités. Elle a tendance à être plus élevée dans les petites municipalités que dans les centres urbains. Par ailleurs, les jeunes électrices et électeurs (de 18 à 34 ans) votent moins que les plus âgés; la participation est nettement plus haute chez les personnes de 55 ans et plus.

Les personnes qui exercent leur droit de vote lors d'élections municipales ont généralement certaines caractéristiques communes. Elles ont tendance, par exemple, à avoir un sentiment d'appartenance à leur municipalité plus fort que celles qui ne votent pas. L'enracinement semble également avoir une influence positive sur la participation électorale : le vote tend à augmenter en fonction du nombre d'années vécues au sein d'une même municipalité et à la même adresse. Les personnes qui sont propriétaires votent également davantage.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

Le directeur général des élections, M. Pierre Reid, est disponible pour répondre aux demandes d'entrevue des médias sur la participation électorale et sur la campagne de sensibilisation d'Élections Québec.

