Élections municipales des 6 et 7 novembre 2021 - 347 personnes candidates à l'élection générale à Montréal

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - La période prévue pour le dépôt des déclarations de candidature aux postes de mairesse ou maire de la ville, de mairesse ou maire d'arrondissement, de conseillère ou conseiller de ville et de conseillère ou conseiller d'arrondissement à l'élection des 6 et 7 novembre prochains ayant pris fin à 16 h 30 aujourd'hui, le Président d'élection de Montréal, Me Emmanuel Tani-Moore, annonce qu'un total de 347 personnes candidates brigueront les suffrages pour l'un ou l'autre des 103 postes en élection générale les 6 et 7 novembre prochains. En 2017, ce sont 298 personnes qui avaient décidé de briguer les suffrages. Parmi celles-ci, on retrouvait huit personnes candidates à la mairie de la ville.

En 2021, dix personnes ont posé leur candidature au poste de mairesse ou maire de Montréal. Ces personnes sont :



BERNARDO, Beverly

Indépendante



CODERRE, Denis

Ensemble Montréal - Équipe Denis Coderre



DUVAL, Jean

Indépendant



HOLNESS, Balarama

Mouvement Montréal

HU, Fang

Indépendant

JULES, Widler

Indépendant



MÉNARD, Luc

Montréal 2021



MOURKES, Dimitri

Indépendant



PLANTE, Valérie

Projet Montréal - Équipe Valérie Plante



THIBODEAU, Gilbert

Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau

La liste complète des personnes candidates est disponible sur elections.montreal.ca.

Rappel du processus électoral

Le processus électoral des prochaines semaines comporte les étapes suivantes :

La révision de la liste électorale (du 12 au 18 octobre); Période pour faire une demande de vote par correspondance pour les électrices et électeurs hébergés-es dans une installation admissible ou qui sont incapables de se déplacer pour une raison de santé (jusqu'au 27 octobre); Période pour faire une demande de vote par correspondance pour les électrices et électeurs dont l'isolement est nécessaire en raison de la COVID-19 (17 au 27 octobre); La tenue du vote par anticipation (30 et 31 octobre); La fin de la réception du vote par correspondance (5 novembre, 16 h 30); Les journées de vote (6 et 7 novembre); Le dépouillement et le recensement des votes (7 novembre en soirée); La diffusion des résultats provisoires (soirée du 7 novembre) et des résultats officiels après validation (8 novembre).

Ainsi, les électrices et électeurs peuvent dès maintenant vérifier leur inscription sur la liste électorale et s'informer sur les modalités d'inscription sur le site web d'Élections Montréal. La distribution par la poste de l'avis d'inscription à la liste électorale débutera à compter du 4 octobre 2021. Le Manuel d'élection, traduit en plusieurs langues, sera joint à cet avis. Ce document répond aux principales questions que pourraient avoir les Montréalaises et Montréalais sur l'élection générale des 6 et 7 novembre 2021.

