Élections municipales : dernière chance pour s'inscrire sur la liste électorale ou pour modifier son inscription

QUÉBEC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Élections Québec invite les électrices et les électeurs à s'assurer que leur nom se trouve sur l'avis d'inscription reçu par la poste. Si leur nom ne s'y trouve pas, ils doivent effectuer des démarches afin de pouvoir voter en vue des élections du 7 novembre.

Au cours des prochains jours, les présidentes et présidents d'élection municipaux tiendront au moins deux séances de révision de la liste électorale pour permettre aux électrices et aux électeurs de s'inscrire ou de modifier leur inscription, au besoin. Les lieux, les dates et les heures varient d'une municipalité à l'autre; les électeurs peuvent obtenir cette information sur l'avis postal d'inscription, auprès de la municipalité ou sur l'avis public de révision de la liste électorale diffusé par la municipalité. Les électeurs ne peuvent pas demander de changement à la liste électorale les jours de vote; il s'agit d'une différence importante entre les élections fédérales et les élections municipales.

Les personnes admissibles au vote par la poste peuvent s'inscrire ou modifier leur inscription sur la liste électorale par écrit auprès de la présidente ou du président d'élection.

Qui peut voter lors d'élections municipales?

Pour pouvoir voter à l'occasion des élections municipales de 2021, il faut remplir cinq conditions :

1. Être inscrit sur la liste électorale;

2. Avoir au moins 18 ans le jour des élections, le 7 novembre prochain;

En date du 1er septembre 2021 :

3. Avoir la citoyenneté canadienne;

4. Ne pas être sous curatelle ni être coupable d'une infraction constituant une manœuvre

électorale frauduleuse;

5. Être dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Avoir son domicile dans la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;



Être propriétaire d'un immeuble dans la municipalité ou y occuper un établissement d'entreprise depuis au moins 12 mois.

La procédure à suivre en situation de pandémie

Diverses consignes sanitaires sont en vigueur afin d'assurer la protection des électrices, des électeurs et du personnel lors de la révision de la liste électorale. D'autres mesures pourraient également être mises en place.

Des affiches de signalisation favorisant la circulation sécuritaire à l'intérieur des lieux pourraient être installées dans le local de révision, de même qu'une affiche expliquant les consignes sanitaires en vigueur;

Les électrices et les électeurs peuvent apporter leur propre stylo pour signer le formulaire de révision.

