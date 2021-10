Élections municipales 2021 : les priorités du milieu des affaires pour une métropole attractive, verte et prospère

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui les priorités du milieu des affaires de Montréal dans le cadre des élections municipales. Comme d'habitude, la Chambre ne prendra pas position dans cette campagne électorale. Elle rend publiques aujourd'hui ses demandes qui interpellent directement les candidats sur les grands enjeux et les invite à préciser leurs positions.

« La Chambre a décidé cette année d'interpeller directement les candidats avec une série de questions précises regroupées autour de cinq enjeux. Ces questions serviront de référence pour notre débat économique du 18 octobre », déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Voici la liste des demandes :

Demande n° 1 : Estimez-vous que votre administration pourra améliorer véritablement la fluidité de la circulation automobile en direction du centre-ville et au centre-ville au cours des quatre prochaines années? Que proposez-vous pour y arriver?

Demande n° 2 : Estimez-vous que la Ville gère correctement les chantiers et minimise les impacts sur la perte de fluidité des déplacements? Avez-vous des propositions qui permettraient d'améliorer concrètement cette fluidité?

Demande n° 3 : Quelle vision avez-vous du développement d'infrastructures dédiées au transport actif et du maintien d'axes de transit pour le transport routier de personnes et de marchandises sur le territoire?

Demande n° 4 : Que comptez-vous faire pour assurer un financement adéquat des agences de transport en commun afin de maintenir une offre de service appropriée et de couvrir les frais d'entretien des actifs? Que proposez-vous pour étendre le réseau de transport collectif dans ce contexte financier difficile?

Demande n° 5 : Vous engagez-vous à poursuivre la stratégie de diminution de l'écart entre les taxes foncières non résidentielles et résidentielles amorcée il y a quatre ans?

Demande n° 6 : Comment comptez-vous améliorer l'environnement d'affaires? Êtes-vous d'accord pour simplifier, uniformiser et accroître la rapidité des processus administratifs auxquels sont assujetties les entreprises, incluant les commerçants et les promoteurs immobiliers?

Demande n° 7 : Que proposez-vous pour soutenir sur une base durable le centre-ville de Montréal au sortir de la crise sanitaire? Quels projets êtes-vous prêts à soutenir dans cette zone névralgique pour l'économie de la métropole?

Demande n° 8 : Quelle est votre évaluation de la crise du logement à Montréal? Quelle solution entendez-vous adopter pour accroître l'offre de logements?

Demande n° 9 : Quel est votre plan de match pour vous assurer que des propositions déposées par des promoteurs de notre écosystème d'innovation seront choisies? Avez-vous déterminé la ou les zones qui devraient figurer en tête de liste?

Demande n° 10 : Quels engagements concrets êtes-vous prêts à prendre concernant le développement des terrains de l'hippodrome et de l'est de Montréal?

Demande n° 11 : Quelle est votre position à l'égard du redéveloppement de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'Hôtel-Dieu, ainsi que de l'agrandissement du Palais des congrès?

Demande n° 12 : Quels gestes prioritaires comptez-vous poser dès les premières années de votre mandat pour aider à réduire l'empreinte carbone de la Ville et des entreprises actives sur son territoire?

Demande n° 13 : Quelle est votre vision pour renforcer le positionnement de Montréal comme ville diversifiée et inclusive, favorisant l'égalité d'accès et d'occasions d'épanouissement et d'avancement pour tous?

Demande n° 14 : Comment comptez-vous renforcer l'image de marque de Montréal sur la scène internationale? Quel positionnement souhaitez-vous pour Montréal?

