Élections municipales 2021 - Les jeunes adultes invités à se présenter aux prochaines élections municipales!

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, lancent aujourd'hui une nouvelle phase de la campagne Je me présente pour encourager les jeunes adultes à faire le saut en politique municipale.

Pour ce faire, la ministre Laforest et l'adjoint parlementaire M. Poulin invitent les jeunes adultes à prendre part à des séances d'information virtuelles organisées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) qui auront lieu dans toutes les régions du Québec. Ce sera une occasion d'échanger en ligne dans une ambiance conviviale et d'en apprendre davantage sur la politique municipale, dans un contexte adapté aux réalités régionales. Certaines dates sont déjà prévues alors que d'autres s'ajouteront au cours des prochaines semaines :

Aide-mémoire 13, 18, 20, 24 et 31 mars Montérégie 16 et 18 mars Laval-Laurentides 16 et 23 mars Abitibi-Témiscamingue 7 et 14 avril Montérégie 11, 18 et 30 mars Capitale-Nationale 1er, 6 et 8 avril Capitale-Nationale 18 mars Centre du Québec 15 avril Saguenay-Lac-Saint-Jean

Rappelons que les jeunes de 18 à 34 ans comptent pour environ le quart de la population alors qu'ils représentaient moins de 9 % des candidatures aux élections municipales de 2017. La politique municipale est pourtant un excellent choix pour quiconque souhaite faire partie du changement et agir concrètement pour améliorer sa communauté et son milieu de vie.

Le second volet de cette campagne, qui se matérialise par des séances virtuelles, vise donc à démystifier la politique municipale auprès des jeunes adultes. Plus de 8 000 postes seront en élection dans les municipalités du Québec le 7 novembre 2021.

Citations :

« Ça prend plus de jeunes adultes en politique! Une bonne façon de s'impliquer dans sa communauté, d'avoir une influence sur son milieu de vie, c'est de faire le saut en politique municipale. Les jeunes ont leur place et sont un véritable atout pour toute municipalité. J'ai récemment eu l'occasion de prendre part au panel organisé dans le cadre de la campagne et j'ai eu le plaisir de constater qu'il y avait des centaines de jeunes intéressés par ce monde d'opportunités. Pour l'avoir fait moi-même, je sais très bien ce que représente la décision de se présenter. Il est important de se faire confiance et de s'informer sur le soutien et les ressources disponibles. Contribuez au monde municipal et mettez ainsi vos expériences à profit. S'engager en politique, c'est stimulant et il s'agit d'une excellente façon de contribuer à créer l'avenir et le monde d'aujourd'hui ! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Nous voulons plus de jeunes élues et élus dans nos villes et villages au Québec en 2021. Les fonctions de maire et de conseiller sont fondamentales dans notre société. Ce sont ces personnes qui priorisent les projets et qui prennent les décisions qui ont un effet direct sur les citoyennes et les citoyens. Nous pouvons penser ici, par exemple, au développement d'infrastructures et à la mise en place d'un budget. En s'engageant activement dans la vie municipale, les jeunes peuvent avoir de l'influence, agir en tant que décideurs et contribuer à bâtir des villes à leur image. Ils peuvent aussi présenter des idées et des solutions innovatrices pour faire face aux défis que les nouvelles réalités nous imposent à tous. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Faits saillants :

Une première phase de la campagne Je me présente , lancée en novembre dernier, s'adressait aux femmes, elles aussi sous-représentées dans les conseils municipaux par rapport à leur poids démographique. D'autres actions visant toute la population seront mises en place entre avril et septembre 2021.





, lancée en novembre dernier, s'adressait aux femmes, elles aussi sous-représentées dans les conseils municipaux par rapport à leur poids démographique. D'autres actions visant toute la population seront mises en place entre avril et septembre 2021. Le 12 févier dernier, le MAMH tenait, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le panel Je me présente : les jeunes femmes et l'engagement en politique municipale . Ce sont plus de 270 personnes qui ont participé à cet événement virtuel.





. Ce sont plus de 270 personnes qui ont participé à cet événement virtuel. Le calendrier complet des séances d'information Je me présente aux élections municipales 2021 ainsi que les liens d'inscription sont accessibles sur le site Web de la campagne : https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/.





ainsi que les liens d'inscription sont accessibles sur le site Web de la campagne : https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/. Lors des dernières élections municipales, en 2017 :

En tout, 4 472 postes sur une possibilité d'un peu plus de 8 000 avaient été pourvus sans opposition ;



Pour 217 municipalités, tous les postes avaient été pourvus par acclamation.



Seulement la moitié des municipalités en élection avait connu une course à la mairie.

