Élections municipales 2021 : les candidats précisent leurs positions sur certaines priorités du milieu des affaires

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain publie aujourd'hui les réponses de Valérie Plante, mairesse sortante de Montréal et cheffe de Projet Montréal, et de Denis Coderre, chef d'Ensemble Montréal, à six questions importantes qui n'avaient pas obtenu de réponses précises au débat du 18 octobre.

Les deux candidats ont été invités à préciser leurs positions et leurs intentions sur six priorités du milieu des affaires.

« Je remercie les deux candidats d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir pris le temps d'éclaircir leurs positions. La discussion en direct est un exercice extrêmement difficile, et il était important que les candidats aient l'occasion de préciser leurs intentions sur plusieurs enjeux majeurs pour le milieu des affaires. C'est l'objectif que nous nous étions fixé par cet exercice. Nous espérons que ces réponses aideront la population montréalaise à faire un choix éclairé les 6 et 7 novembre », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Retrouvez l'ensemble des réponses des candidats à la mairie de Montréal sur le site Web de la Chambre.

Vous pouvez consulter l'avis sur les priorités du milieu des affaires pour une métropole attractive, verte et prospère en vue des élections municipales 2021 publié par la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitainTél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/