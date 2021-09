Élections municipales 2021 : la Chambre reçoit Valérie Plante et Denis Coderre en débat le 18 octobre

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce que Valérie Plante et Denis Coderre seront réunis le 18 octobre pour débattre des enjeux au cœur des préoccupations du milieu des affaires. Le débat se tiendra au Centre Sheraton Montréal en présentiel et en mode virtuel à compter de 18 h 30. Il sera mené par Esther Bégin, cheffe d'antenne et animatrice à la chaîne CPAC.

« La prochaine administration municipale aura à prendre des décisions cruciales pour réussir la sortie de pandémie dans un contexte de transition énergétique et environnementale. L'économie de la métropole va bien, mais plusieurs secteurs stratégiques demeurent en situation très précaire. C'est particulièrement le cas pour les entreprises du centre-ville. Le débat de la Chambre mettra en évidence les différences de vision et d'approche que proposent les deux candidats à la mairie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

En amont, un avis regroupant les priorités de la Chambre en vue des élections municipales sera publié dans les semaines précédant le scrutin.

Le débat sera disponible à la fois en présentiel et en mode virtuel. Tous les détails sont disponibles sur la page Web de l'événement.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/