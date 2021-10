Élections Montréal initie les jeunes à la participation électorale - À tous les jeunes de 6 à 17 ans, c'est aussi "À toi de voter !"

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'élection générale de novembre prochain, Élections Montréal invite les jeunes de 6 à 17 ans à s'initier à la participation électorale en prenant part à une simulation de vote en ligne intitulée À toi de voter !. Cette activité virtuelle permettra aux jeunes électrices et électeurs de demain de faire l'expérience de l'exercice du droit de vote.

Jusqu'au 7 novembre 2021, en collaboration avec Élections Québec, les enfants pourront participer au petit bureau de vote virtuel et voter pour ce que représente une élection pour lui ou elle. Les futures électrices et futurs électeurs de Montréal auront ainsi la chance de se familiariser avec le processus électoral (l'accueil au bureau de vote, le vote secret, le dépôt du bulletin de vote dans l'urne, etc.).

Un projet complémentaire d'Élections Montréal vise particulièrement la clientèle adolescente âgée de 12 à 17 ans. Les jeunes Montréalaises et Montréalais ont dès à présent l'occasion de passer au vote pour les projets qui leur tiennent à cœur mais aussi pour l'unes des dix personnes candidates à la mairie de Montréal.

Les jeunes peuvent se rendre dès maintenant sur le site d'Élections Montréal à l'adresse suivante pour participer elections.montreal.ca/fr/vote-jeune/ !

Les résultats de la simulation À toi de voter! seront diffusés le 8 novembre 2021 et pourront être comparés à ceux de l'élection au poste de mairesse ou maire de la ville.

Liens connexes:

Élections Montréal: https://elections.montreal.ca/fr/

Zone d'éducation à la démocratie (Élections Québec) - Activités pédagogiques: https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/enseignant-etudiant/activites-pedagogiques.php#bandeau-zed:

Vidéo "Comprendre ma ville" (incluant LSQ): https://www.youtube.com/watch?v=GYcbDyuoex8

Page It's up to you to vote (À toi de voter en anglais): elections.montreal.ca/en/young-vote/

