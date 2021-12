Élections Montréal dresse un premier bilan de l'élection générale 2021

MONTRÉAL, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Élections Montréal dresse un bilan préliminaire du dernier scrutin municipal et souhaite rappeler l'importance de poursuivre les efforts afin d'optimiser la qualité et la modernisation du processus électoral. Ce premier bilan souligne les avancées effectuées et identifie des recommandations en vue de futurs scrutins.

Rappelons que l'organisation d'un scrutin général à Montréal, régi par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est l'une des plus grandes opérations électorales au pays avec plus 1,1 million d'électrices et d'électeurs invité-es à voter. Plus de 12 500 employé-es sont mobilisé-es, près de 350 personnes se portent candidat-es, 103 personnes sont élues et un budget de plusieurs millions de dollars est déployé.

Quelques-unes des avancées réalisées

Campagne de communication bonifiée

À chaque élection, Élections Montréal s'assure d'adopter les meilleures tendances en termes de diffusion de l'information. Cette année, une équipe dédiée à la sensibilisation des jeunes, des personnes racisées, des personnes âgées, des Autochtones, des personnes en situation d'itinérance et des personnes en situation de handicap, a été constituée afin d'assurer une diffusion maximale de l'information et réduire les obstacles à la participation. Cette équipe a contribué directement à rejoindre l'ensemble de la population en offrant une traduction du Manuel d'élection en plusieurs langues.

Quelques jours avant le vote par anticipation, Élections Montréal a été informée de la présence de la COVID-19 dans une résidence pour personnes aînées. La tenue du vote par anticipation dans ce lieu est rapidement devenue impossible, alors que les personnes y résidant n'étaient pas autorisées à quitter leur appartement. Élections Montréal a mis en œuvre des mesures exceptionnelles afin de permettre l'exercice du droit de vote de ces personnes isolées. Une autorisation spéciale a été sollicitée auprès du Directeur général des élections. En étroite collaboration avec la Santé publique et l'administration de la résidence concernée, des mesures sanitaires extraordinaires ont été déployées. Le personnel d'Élections Montréal s'est déplacé auprès des électrices et électeurs et près de cent personnes en isolement ont ainsi pu voter.

L'instauration du vote par correspondance pour une clientèle vulnérable a été réalisée en quelques mois à peine. Afin de faciliter son implantation, Élections Montréal a produit des feuillets d'information bilingues, réalisé des vidéos de type « Comment voter par correspondance » et mis en place une messagerie privée visant à réduire au maximum les délais d'expédition. Le nombre de personnes incapables de se déplacer qui ont voté par correspondance a été neuf fois supérieur au nombre de personnes qui ont, pour la même raison, voté au bureau de vote à domicile en 2017.

Une modernisation technologique opportune

Adhérant aux standards de qualité les plus élevés, Élections Montréal souhaite limiter tout type d'erreurs lors du processus électoral. Le cadre électoral montréalais fait en sorte que les électrices et les électeurs votent pour deux à cinq postes électifs, selon leur arrondissement. Le décompte manuel d'un grand nombre de votes en quelques heures seulement et par des centaines d'équipes est une opération complexe et sans équivalent ailleurs au pays. Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre et considérant une certaine demande pour le vote par correspondance, une utilisation plus importante de la technologie semble vouloir s'imposer.

De plus, durant la période électorale, des électrices et des électeurs ont exprimé des insatisfactions relatives au processus d'inscription à la liste électorale, plus précisément sur l'obligation de s'y inscrire en personne durant une période fixée, plutôt que par internet jusqu'au jour du scrutin. Si les attentes des électrices et des électeurs sont entendues, Élections Montréal tient toutefois à préciser que, en vertu de la Loi, elle n'a pas l'autorité de mettre en place les mécanismes d'inscription à distance pour la plupart des électrices et électeurs domicilié-es ou encore de procéder à l'inscription en personne durant les journées du vote.

Ainsi, Élections Montréal souhaite activement prendre part aux échanges avec les différents intervenants pour faire en sorte que les règles d'élections prennent en considération les attentes des électrices et des électeurs, mais aussi la diminution de la main-d'œuvre disponible et les défis grandissants en matière d'approvisionnement. De plus, malgré une mobilisation importante auprès de personnes vulnérables et des efforts de communication marqués, la participation électorale a été inférieure à 40 %. L'utilisation accrue de la technologie permettrait de mieux coordonner l'organisation des différentes modalités de vote et d'offrir davantage de flexibilité. Élections Montréal est particulièrement ouverte au développement de nouveaux projets en amont du cycle électoral de 2025.

Retour sur les dépouillements judiciaires

Le soir du scrutin, ce sont 3 500 équipes qui ont procédé au dépouillement des votes et qui ont dressé plus 14 000 relevés du scrutin. Six des 103 élections simultanées tenues à Montréal les 6 et 7 novembre derniers ont d'ailleurs fait l'objet d'une telle demande. Après avoir réexaminé quelque 84 000 bulletins de vote, la Cour du Québec a confirmé l'élection des personnes candidates ayant obtenu la pluralité des voix au terme du scrutin. Bien que des différences aient été relevées entre les résultats initiaux et ceux des nouveaux dépouillement, cet exercice a démontré que les variations dans des courses très serrées n'ont eu aucune incidence sur l'issue du scrutin.

Enfin, Élections Montréal remercie les quelque 12 500 employé-es du scrutin qui ont travaillé au scrutin ainsi que les locateurs qui ont accepté d'accueillir des bureaux de vote en cette période de pandémie. Le bilan complet des opérations sera publié en 2022.

