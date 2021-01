Élections Montréal 2021 : nouveau parti politique « ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER » et son candidat à la Mairie

MONTRÉAL, le 25 Janv. 2021 /CNW Telbec/ - ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER, annonce qu'il a été reconnu par Élections Québec le 14 janvier 2021 comme parti politique municipal pour la Ville de Montréal et que Monsieur Jean-François Cloutier LL.L., Chef du Parti se portera candidat à la Mairie de Montréal.

Témoin et acteur privilégié de la politique municipale montréalaise pendant les 12 années où il a été successivement conseiller d'arrondissement et conseiller de Ville, Monsieur Cloutier et ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER proposent aux Montréalais et Montréalaises une nouvelle forme de gouvernance qui évacuera le dogmatisme des partis, les improvisations et la concentration des pouvoirs au niveau de la Mairie et de l'Exécutif. C'est plus précisément une invitation à faire de la politique autrement en privilégiant une gouvernance exercée par le consensus majoritaire des arrondissements.

Tout en respectant la Charte de la Ville et la loi sur les Cités et Villes, le fonctionnement de la nouvelle forme de gouvernance sera expliquée aux médias lors d'une visioconférence ZOOM :

Mardi le 26 Janvier 2021 à 11h00 sous le numéro ID : 991 8022 8020

Mot de passe : 106638

Notes sur M. JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER LL.L.

Élu de 2005 à 2013 comme conseiller d'arrondissement de Lachine il est élu le 3 novembre 2013 Conseiller de Ville pour l'arrondissement de Lachine. Au cours de ces mandats il a siégé à la Commission d'examen des contrats et à la Commission sur la Culture, le Patrimoine et les Sports et a présidé de 2013 à 2017 le Comité consultatif d'urbanisme de Lachine (CCU).

Mettant sa vaste expérience au service de la communauté il a été membre des conseils d'administration de la Corporation de développement économique et communautaire de LaSalle-Lachine (CDEC Lachine-LaSalle) et de la Fondation de l'Hôpital de Lachine.

Membre du Barreau du Québec de 1978 à 2013, Jean-François Cloutier a pratiqué jusqu'en 2006 le droit des affaires en cabinet privé à l'échelle nationale et internationale. Au cours de sa carrière, il a notamment conseillé et représenté de nombreuses entreprises québécoises ainsi que des sociétés étrangères venant s'installer au Québec.

A titre d'homme d'affaires et de professionnel du droit il conjugué avec les univers légaux américains, européens et sud-américains. Fort de ses expériences professionnelles il est devenu en 2016 partenaire du réseau d'affaires international JBS & Company (www.jbsandco.com). Depuis plusieurs années il dirige Distribution GFS Canada Inc. et Digues Citadel Inc. (www.citadelprotectionbarriers.com), sociétés spécialisées dans la distribution et la fabrication de digues anti-inondations et la société américaine NSA Pipelaying Tech Ltd. (nsapipelaying.com) distributrice nord-américaine de l'accessoire de construction PIPEMAC.

A ce cheminement professionnel s'ajoute, son implication dans divers partis politiques québécois et l'enseignement du droit civil au Collège Ahuntsic.

Autorisé par Alain Poirier, représentant officiel.

