Élections Montréal 2021 : Le parti politique « ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER » met fin à ses activités

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER, annonce qu'elle met fin à ses activités et se retire définitivement du processus électoral montréalais.

Témoin et acteur privilégié de la politique municipale montréalaise pendant les 12 années où il a été successivement conseiller d'arrondissement et conseiller de Ville, Monsieur Cloutier et ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER proposait aux Montréalais et Montréalaises une nouvelle forme de gouvernance qui permettait d'évacuer le dogmatisme des partis, les improvisations et la concentration des pouvoirs au niveau de la Mairie et de l'Exécutif. Bref une invitation à faire de la politique autrement en privilégiant une gouvernance exercée par le consensus majoritaire des arrondissements.

ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER proposait une révision complète des programmes et du financement de toutes les unités d'affaires, une accélération des programmes de transports en commun, d'habitation et d'assistance aux commerçants et à l'industrie culturelle. De plus, notre parti proposait pour 2025, l'abolition des partis politiques municipaux accompagné d'une réduction du nombre d'élus passant de 103 à 38.

ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER espérait que ses propositions soient analysées voire débattues sur la place publique et qu'elles amorcent des changements nécessaires à notre démocratie montréalaise.

Constatant qu' ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER et ses propositions n'ont eu qu'un écho marginal dans les médias et que conséquemment l'intérêt des citoyens et des candidats potentiels n'a pu se développer, ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER met donc fin à ses opérations.

En terminant, ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER remercie les 130 Lachinois et Lachinoises qui ont permis et soutenu la création de ce parti politique montréalais et de son programme.

SOURCE ÉQUITÉ MONTRÉAL - ÉQUIPE CLOUTIER

Renseignements: et demandes d'entrevues : Brigitte Lamoureux, 514 978 7018 / 514 222 1166