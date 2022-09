Élections : les enfants ne se sentent pas considérés

Enquête exclusive auprès des 8-12 ans pour le nouveau site Les as de l'info

QUÉBEC, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au Québec, 6 enfants sur 10 ne sentent pas considérés dans les décisions prises par le gouvernement. Et plus de 52 % des 8-12 ans de la province sont d'avis que les enfants sont capables de conseiller le gouvernement!

C'est ce que révèle une vaste enquête réalisée entre le 13 et le 21 juillet dernier par la firme Léger, auprès de 500 jeunes Québécois âgés de 8 à 12 ans. Ce sondage exclusif a été effectué pour le compte du nouveau site d'actualité quotidienne Les as de l'info, une initiative des Coops de l'information.

« Il ne faut pas s'étonner du faible taux de participation des jeunes au processus démocratique considérant que, dès leur plus jeune âge, les enfants ne se sentent pas considérés par le gouvernement », commente Catherine Maertens, analyste chez Léger.

Ceci dit, les jeunes semblent plutôt alignés sur la position des adultes en ce qui concerne la confiance qu'ils accordent au premier ministre actuel, François Legault. Pas moins de 43 % des enfants feraient confiance au chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour garder leur animal de compagnie s'ils partaient en vacances! La tendance s'inverse en ce qui concerne Éric Duhaime, chef du parti Conservateur : 43 % des 8-12 ans déclarent qu'ils ne lui confieraient pas Fido ou Timine.

L'objectif du sondage était d'en apprendre davantage sur les priorités des jeunes, leurs valeurs et leurs perceptions de différents enjeux qui font l'actualité, ainsi que leur vision des principaux partis politiques engagés dans la campagne électorale au Québec. Des capsules vidéo présentant des entrevues réalisées par des jeunes avec cinq chefs de parti politique ont également été réalisées.

L'actualité qui fait grandir

Les résultats du sondage sont dévoilés sur le site Les as de l'info que Les coops de l'information ont lancé le 13 septembre 2022 et qui devient ainsi le septième média du groupe. Il s'agit de la première plateforme francophone au pays entièrement dédiée à l'actualité quotidienne vulgarisée pour les 8-12 ans.

Traitée et rédigée par des journalistes spécialisés en contenus jeunesse, l'information est accessible gratuitement à tous les enfants. Le site Les as de l'info collabore avec plusieurs médias partenaires qui participeront au rayonnement et à la diffusion de ses contenus, dont Télé-Québec, La Presse, La Liberté (Manitoba), RTPA (réseau de télévision des peuples autochtones, connu aussi sous l'acronyme APTN).

En plus de l'actualité quotidienne, des dossiers thématiques, des sondages, des rencontres avec des personnalités et des concours seront offerts chaque semaine aux enfants sur le site web. Les jeunes inscrits pourront commenter les nouvelles et faire partie d'une belle communauté de curieux et de curieuses dans un environnement inclusif et sécuritaire. Une section pour les enseignants est également offerte sur inscription et offre des activités pédagogiques mettant en lien l'actualité et les objectifs des programmes du primaire; cette section est accessible gratuitement, mais elle fera l'objet d'une campagne d'abonnements à partir de l'année scolaire 2023-2024.

Ce projet bénéficie de l'appui de nombreux partenaires financiers, dont celui du gouvernement du Québec via le programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite.

CITATIONS

« Les clés pour comprendre »

« Nous demandons régulièrement aux enfants d'agir en bons citoyens et bonnes citoyennes. Mais nous ne leur offrons pas toujours les clés pour comprendre les enjeux qui influencent leur vie. Les as de l'info sera leur média, leur quotidien qui, sept jours sur sept, vulgarisera l'actualité pour eux. Et plus que ça! Les as de l'info regroupera une communauté de curieux et de curieuses qui pourront y échanger, y déposer leurs questions et leurs commentaires en toute sécurité. Nos enfants méritent qu'on les considère suffisamment pour les inclure dans la discussion! Les élections sont une occasion parfaite de les informer et de les écouter également. »

- Ève Tessier-Bouchard, directrice des As de l'info et des contenus jeunesse des Coops de l'information

« Une contribution très concrète »

« Les médias de notre groupe, leurs artisans, considèrent que ce projet est en parfaite adéquation avec notre ADN, qui est de défendre une information de qualité, rigoureuse, tout en étant accessible. Pour nous, c'est un projet emballant de participer très concrètement à l'éducation aux médias et l'éducation à la citoyenneté, deux côtés d'une même médaille pour continuer de pouvoir compter, comme société et comme médias, sur des citoyens informés, qui prennent des décisions éclairées. »

- Stéphane Lavallée, directeur général des Coops de l'information

« Plus important que jamais »

« Alors qu'il est beaucoup question de désinformation, il est plus important que jamais de sensibiliser le jeune public à l'importance d'une information de qualité, rigoureuse et vérifiée. Nous saluons l'initiative des Coops de l'information et sommes fiers d'y contribuer comme partenaires de diffusion. Les as de l'info permettra de construire un lien de confiance entre les plus jeunes et les médias d'information, tout en leur démontrant le bénéfice d'être bien informés pour bien saisir les enjeux de notre société et devenir ainsi des citoyens avisés. »

- Déclaration commune des médias partenaires (La Presse, Télé-Québec, La Liberté, APTN)

À propos des Coops de l'information

Les coops de l'information regroupent six médias régionaux (au sein de la Coopérative nationale de l'information indépendante / CN2i) : Le Droit (Ottawa et Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec et Est-du-Québec), La Tribune (Sherbrooke) ainsi que La Voix de l'Est (Granby). Ils diffusent 7 jours sur 7 sur leurs sites web et applications mobiles, en plus de publier une édition hebdomadaire imprimée le samedi, qui est un magazine hebdomadaire d'actualité, culture et art de vivre.

