Élections : le Réseau FADOQ dévoile sa plateforme de revendications

MONTRÉAL, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - En vue des élections provinciales du 3 octobre prochain, le Réseau FADOQ a préparé plusieurs outils afin de mettre de l'avant ses revendications auprès du public et des candidats des différents partis politiques.

Nous dévoilons notre plateforme et une vidéo qui présentent nos demandes, déclinées en quatre grands thèmes : la santé, les travailleurs d'expérience, la défense des droits ainsi que la fiscalité.

« Nous demandons aux partis politiques d'agir rapidement afin de bâtir une société où il fera bon vieillir. Ces élections constituent un tournant afin d'assurer aux personnes aînées d'aujourd'hui et de demain un vieillissement dans la dignité et le respect. La classe politique doit profiter de cette campagne électorale pour faire une grande place aux enjeux touchant les personnes aînées », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Notre capsule vidéo narrée, qui peut être visionnée sur nos réseaux sociaux, résume et illustre nos demandes en deux minutes.

Notre plateforme présente en détail nos revendications et énumère les priorités de notre organisation pour chaque thème. Une version plus étoffée avec des explications supplémentaires est également disponible sur notre site Web.

Un débat FADOQ le 8 septembre

Le Réseau FADOQ profite également de ce dévoilement pour annoncer qu'il tiendra un débat électoral, le 8 septembre, à 19 h. Il réunira des candidats des cinq partis politiques représentés à l'Assemblée nationale à sa dissolution. Ce débat sera diffusé en direct sur notre page Facebook.

« Le Réseau FADOQ tenait à donner la parole aux partis politiques afin qu'ils puissent présenter aux citoyens leurs propositions quant aux enjeux touchant les personnes aînées. Nous invitons les Québécoises et Québécois à être parmi nous sur notre page Facebook, le 8 septembre prochain, pour entendre les idées des partis politiques », déclare Mme Tassé-Goodman.

Toutes les informations sur notre vidéo, notre plateforme ainsi que notre débat électoral sont disponibles dans notre section spéciale au fadoq.ca/elections2022.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

