Élections générales municipales : les électrices et les électeurs invités à prendre part aux préparatifs

« L'inscription sur la liste électorale est obligatoire pour voter. La grande période des déménagements s'amorce au Québec et, en cette année électorale, il importe plus que jamais de faire son changement d'adresse sans tarder afin de pouvoir voter lors des élections municipales, cet automne », a affirmé M. Pierre Reid, directeur général des élections.

Les changements d'adresse peuvent être faits en ligne, à l'aide du Service québécois de changement d'adresse, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION. Après le 1er septembre, les électrices et les électeurs devront se déplacer devant la commission de révision de leur municipalité pour s'inscrire ou modifier leur inscription en vue des élections du 7 novembre.

Une source d'information centralisée pour les électrices et les électeurs

L'organisation et la tenue des élections municipales relève de la présidente ou du président d'élection de chaque municipalité. Élections Québec leur offre un service-conseil et prend diverses initiatives pour informer le public et susciter la participation électorale. C'est dans cet esprit que l'institution lance cette semaine un site Web qui fournit une foule d'informations utiles pour les électrices et les électeurs. Découvrez-le au www.electionsmunicipales.quebec

Quelques informations sur les élections générales municipales de 2021

À travers le Québec, 1 104 municipalités et 18 municipalités régionales de comté seront en élections simultanément.



La période électorale se déroulera du 17 septembre au 7 novembre 2021. Elle durera sept jours de plus qu'à l'habitude afin de faciliter le vote par la poste, qui sera exceptionnellement offert à plusieurs groupes d'électrices et d'électeurs en raison de la pandémie de COVID-19.



La période de mise en candidature se déroulera du 17 septembre au 1 er octobre 2021. Le site jemepresente.gouv.qc.ca fournit diverses informations pour les personnes intéressées à présenter leur candidature à titre de conseillère ou de conseiller municipal, ou encore de mairesse ou de maire.



Le taux global de participation aux élections générales du 5 novembre 2017 était de 44,8 % dans les municipalités où il y a eu élection au poste de maire. Ce taux est légèrement inférieur à celui de 2013 (47,2 %), mais similaire à ceux de 2009 (44,8 %) et de 2005 (44,5 %). Les élections de 2005 étaient les premières où toutes les municipalités tenaient des élections générales à une même date.



Au cours des mois de mai et de juin, Élections Québec a formé plus de 1 000 présidentes et présidents d'élection, adjointes et adjoints. L'institution a aussi offert des séances de formation aux trésorières et trésoriers municipaux, qui collaborent à la surveillance et au contrôle du financement politique municipal. D'autres formations auront lieu plus tard cet été.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

