Élections générales de 2022 : 880 candidates et candidats sont dans la course!

QUÉBEC, le 17 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Élections Québec annonce que 880 déclarations de candidatures ont été acceptées dans les 125 circonscriptions du Québec. La période de mise en candidature se terminait aujourd'hui à 14 h.

Il y a en moyenne 7 candidatures par circonscription. La circonscription de Verdun est celle où il y en a le plus, avec 11 candidatures.

Rappelons qu'aux élections générales de 2018, 940 candidates et candidats étaient dans la course .

Nombre de candidatures par parti politique autorisé

Voici le nombre de personnes candidates par parti politique autorisé :

Alliance pour la famille et les communautés : 2

Bloc Montréal - Équipe Balarama Holness : 13

Bloc pot : 0

Climat Québec : 54

Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault : 125

Démocratie directe : 28

Équipe autonomiste : 10

L'union fait la force : 9

Nouveau Parti démocratique du Québec : 0

Parti 51 : 5

Parti accès propriété et équité : 1

Parti animal Québec / Québec Animal Party : 0

Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec : 20

Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime : 125

Parti culinaire du Québec : 2

Parti humain du Québec : 2

Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party : 124

Parti libertarien du Québec : 1

Parti marxiste-léniniste du Québec : 12

Parti nul : 9

Parti pour l'indépendance du Québec : 0

Parti québécois : 125

Parti vert du Québec/Green Party of Québec : 73

Québec intégrité / Integrity Québec : 0

Québec solidaire : 125

Québécois unis pour l'égalité / Quebecers United for Equality : 0

Union nationale : 1

Candidatures indépendantes

Aux candidatures des partis politiques s'ajoutent aussi les candidates et les candidats indépendants, qui sont 14 à travers le Québec. Ils étaient 21 à l'occasion des élections générales de 2018.

Candidatures par tranche d'âge

L'âge moyen des personnes candidates est de 45 ans, comme c'était le cas en 2018. C'est dans la tranche d'âge des 40 à 49 ans où l'on trouve le plus de candidatures, soit 27 % des candidates et candidats.

Nombre et pourcentage de candidatures par tranche d'âge et par genre



18 à 29

ans 30 à 39

ans 40 à 49

ans 50 à 59

ans 60 ans et

plus Total Femmes 54 93 106 75 53 381 Hommes 69 94 132 113 91 499 Total 123 187 238 188 144 880

Candidatures féminines

Par ailleurs, avec 381 candidates, les femmes comptent pour 43 % des candidatures, un pourcentage supérieur à celui obtenu lors du scrutin du 1er octobre 2018, où il y avait eu 40 % de candidatures féminines.

Pourcentage de candidatures féminines au sein des partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale

Parti politique Nombre de

candidatures

féminines Pourcentage de

candidatures

féminines Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault 69 55 % Parti libéral du Québec / Quebec Liberal Party 53 43 % Parti québécois 54 43 % Québec solidaire 70 56 % Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime 47 38 %

S'informer sur les candidatures dans sa circonscription

La liste des personnes candidates se trouve sur le site Web d'Élections Québec. À la fin du mois de septembre, les électrices et les électeurs recevront également, par la poste, une carte de rappel avec le nom des candidates et des candidats de leur circonscription et l'adresse de leur lieu de vote le jour des élections.

Pour en savoir plus

Des statistiques sur les candidatures sont accessibles sur le site d'Élections Québec.

