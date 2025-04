Élections fédérales - Le maire de Laval présente ses priorités aux chefs des principaux partis politiques

LAVAL, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne électorale fédérale en cours, le maire de Laval, Stéphane Boyer, lance un appel aux chefs des principaux partis politiques afin qu'ils s'engagent sur quatre dossiers lavallois prioritaires. Aux premières lignes des enjeux que vivent la population, l'appui aux actions des municipalités demeure un incontournable.

Parmi les dossiers prioritaires :

Soutien aux industries vulnérables

Les tensions commerciales avec les États-Unis fragilisent des secteurs clés comme le manufacturier et l'agroalimentaire. Nos entrepreneurs et travailleurs ont besoin de l'appui du prochain gouvernement pour accéder à de nouveaux marchés et innover.

Appui financier au prolongement de la ligne orange du métro

Laval propose un prolongement sans frais d'expropriation, une approche innovante qui pourrait économiser plus d'un milliard de dollars. Ce projet accélérerait aussi la construction de dizaines de milliers de logements le long du tracé, essentiel pour répondre à la crise du logement dans le Grand Montréal.

Financement de la Réserve faunique des Mille-Îles

Laval souhaite créer un parc urbain de 970 hectares, trois fois plus grand que Central Park, pour protéger les berges et îles de la Rivière-des-Mille-Îles. Un soutien fédéral récurrent est nécessaire pour concrétiser ce projet.

Renforcement de la sécurité publique

Malgré la baisse des crimes violents, la population demeure inquiète. Les corps policiers doivent avoir les moyens de conclure davantage d'enquêtes et de porter des accusations contre les responsables de crimes graves.

« Le contexte économique difficile que nous traversons exige une collaboration productive entre le gouvernement fédéral et les municipalités. Cela passe par un soutien concret à nos industries fragilisées, ainsi qu'un engagement ferme à investir dans les infrastructures essentielles de nos villes. Les municipalités comme Laval sont prêtes à faire leur part, mais nous avons besoin d'un partenaire fédéral qui partage notre vision de développement économique, de sécurité publique et de préservation de notre environnement. J'invite les chefs de partis à démontrer leur volonté de collaborer concrètement avec nous pour améliorer la qualité de vie des Lavallois et de tous les Canadiens. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

En terminant, Stéphane Boyer invite la population lavalloise à se faire entendre en allant voter en grand nombre le 28 avril prochain. Rappelons que Laval est la 3e plus grande ville au Québec et la 13e en importance au Canada.

SOURCE Cabinet du maire de Laval

Source : Gabrielle Brais Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862 6662, [email protected]