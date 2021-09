Élections fédérales 2021 - Maintien et bonification des programmes d'aide aux entreprises touristiques: il est maintenant le temps de passer de la parole à l'action

QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise (Conférence) tient à féliciter les candidat.e.s et élu.e.s de tous les partis pour la campagne soutenue menée au cours des dernières semaines. En prévision de la formation du prochain gouvernement, elle réitère sa volonté d'être un partenaire de proximité dans la mise en place de mesures qui aideront les entreprises les plus touchées par la pandémie à traverser les prochains mois, à retrouver graduellement leur dynamisme et à contribuer activement à la relance de l'économie québécoise et canadienne.

La Conférence rappelle que le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, s'est engagé dès le premier jour de la campagne électorale à soutenir les entreprises qui ont subi des pertes de plus de 40 % de leur chiffre d'affaires en prolongeant la subvention salariale et la subvention pour le loyer jusqu'au 31 mai 2022. Cet engagement, formellement soutenu par le NPD et le Bloc Québécois et qui vise à compenser jusqu'à 75% des frais des entreprises admissibles, répond directement aux demandes formulées par l'industrie et doit être mis en place rapidement.

La Conférence souhaite également remercier les quatre principaux partis politiques pour l'écoute et la collaboration dont ils ont fait preuve afin de proposer des pistes d'actions visant à propulser le secteur touristique à l'avant-plan de la relance de l'économie québécoise et canadienne.

Rappelons le secteur touristique génère plus de 2 000 000 d'emplois au Canada, dont 400 000 emplois au sein de 32 000 entreprises au Québec. C'est un secteur dynamique, innovant et vital pour la relance des villes et des communautés réparties dans toutes les régions du Québec.

Citation

« Malgré l'embellie de la saison estivale, plusieurs secteurs du tourisme sont encore loin des niveaux atteints avant la pandémie. Nous sommes rassurés que le Parti libéral du Canada se soit engagé à répondre directement aux demandes que nous avons exprimées pour venir en aide aux entreprises les plus touchées. Même si les frontières sont maintenant réouvertes, nous prévoyons que le retour des voyageurs américains et internationaux ne se fera que graduellement et c'est pourquoi il est primordial d'offrir maintenant des solutions temporaires aux entreprises et secteurs de l'économie pour qu'ils puissent pallier cette absence importante de revenus. »

Raymond Bachand, président de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise.

À propos de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise

La Conférence économique de l'industrie touristique québécoise est un comité conseil de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec formé de propriétaires et de dirigeant.e.s d'entreprises québécoises ayant une fine compréhension des enjeux régionaux et de tous les secteurs en tourisme. Ensemble, ils cumulent une expérience majeure des opérations dans l'industrie touristique québécoise et bénéficient de la complémentarité de leurs expertises. La Conférence représente les secteurs de l'hébergement, des attractions et des festivals et événements. À partir de données, d'activités de veille et d'analyses économiques, les membres de la Conférence échangent sur les principaux enjeux identifiés par les entreprises et le réseau associatif québécois, notamment l'état de l'environnement d'affaires et l'impact des politiques publiques sur l'industrie. Ils analysent également les conditions de succès et recommandent les stratégies à mettre en place afin de générer le maximum de retombées pour l'ensemble du Québec.

SOURCE Conférence économique de l’industrie touristique québécoise

Renseignements: Source et renseignements : Martin Lanouette, conseiller en communications et relations de presse, [email protected], 514 448-6295

Liens connexes

http://www.ceitq.com/