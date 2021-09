Élections fédérales 2021 : la Chambre annonce la tenue de son débat économique le 14 septembre

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la tenue de son débat économique en vue des élections fédérales le mardi 14 septembre au centre Sheraton de 18 h 30 à 19 h 30. Le débat sera diffusé en ligne pour les personnes inscrites sur le site de la Chambre.

Pour l'occasion, les candidats économiques des principaux partis fédéraux - Mélanie Joly du Parti libéral du Canada (PLC), Jean-Denis Garon du Bloc Québécois (BQ), Ève Péclet du Nouveau Parti démocratique (NPD) et un candidat à venir du Parti conservateur du Canada (PCC) - discuteront des enjeux et priorités qui guident la campagne électorale actuelle et de leur impact sur l'avenir et la prospérité du Canada. Le débat sera animé par Stéphanie Grammond, éditorialiste en chef au quotidien La Presse.

« Les élections fédérales à venir revêtent une importance majeure dans le contexte de relance actuel. De nombreux secteurs stratégiques de la métropole demeurent aux prises avec de nombreux défis tels que la rareté de main-d'œuvre, et plusieurs dossiers stratégiques pour Montréal comme la fiscalité des entreprises et la transition vers une économie sobre en carbone sont au cœur des préoccupations du milieu des affaires et des citoyens. En conviant les candidats économiques des principaux partis politiques à ce débat, nous souhaitons leur offrir une tribune pour présenter leur vision respective quant aux défis que doivent affronter nos entreprises et les solutions à mettre en place pour assurer la prospérité du Canada et la vitalité économique de la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

En vue du débat, vous pouvez consulter l'avis de la Chambre sur les cinq priorités du milieu des affaires en prévision des élections fédérales, qui a été dévoilé en août.

Pour vous inscrire gratuitement, visitez la page de l'événement.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/