Élections du Québec 2022 : la Chambre présente 12 demandes prioritaires pour les entreprises du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain présente 12 demandes du milieu des affaires de la métropole en vue des élections au Québec. Ces demandes sont regroupées dans un document intitulé Élections du Québec 2022 : priorités du milieu des affaires de la métropole. Elles s'appuient sur les analyses internes des équipes de la Chambre, sur nos consultations courantes auprès de la base d'affaires et sur un sondage réalisé au cours des dernières semaines.

Les 12 demandes ciblent des enjeux très concrets : réponse aux défis de la pénurie de main-d'œuvre, accompagnement des entreprises dans le virage vert, transport collectif, allègement du fardeau fiscal, implication du secteur privé pour renforcer nos services publics en santé, ainsi que des enjeux propres à l'économie de la métropole.

« L'élection du prochain gouvernement se déroulera dans un contexte économique incertain qui pose des défis importants pour notre prospérité collective. La pénurie de main-d'œuvre frappe plus que jamais nos entreprises, l'inflation est élevée et l'urgence climatique force une accélération de la transition énergétique. Si 69 % des entreprises du Grand Montréal restent confiantes dans les perspectives économiques des quatre prochaines années, près de la moitié envisagent un report possible de leurs investissements. Clairement, le prochain gouvernement devra conforter la confiance des entrepreneurs québécois », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Au lendemain des élections, il sera essentiel que l'ensemble des partis collabore pour faciliter la mise en place des meilleures politiques. Comme l'indiquent nos résultats de sondage présentés dans le document, le milieu des affaires considère qu'aucun parti n'a le monopole des meilleures solutions. Le prochain gouvernement devra non seulement chercher à réaliser ses propres engagements, mais également s'inspirer des propositions des autres formations pour les faire cheminer, sans égard aux différences partisanes », a poursuivi Michel Leblanc.

« La Chambre ne prend évidemment jamais position dans les campagnes électorales. Cependant, elle interpelle tous les acteurs, notamment les candidats et les partis en lice, à prendre connaissance des enjeux présentés dans cet avis et à préciser leurs positions et engagements par rapport à ceux-ci », a conclu Michel Leblanc.

L'avis et les faits saillants sont disponibles sur le site de la Chambre.

Synthèse des demandes

Demande n° 1 : Comment comptez-vous pallier la pénurie de main-d'œuvre?

Demande n° 2 : Vous engagez-vous à augmenter le seuil d'immigration à un niveau permettant de répondre aux besoins de l'économie québécoise?

Demande n° 3 : Vous engagez-vous à augmenter la portée et le financement des programmes pour soutenir le secteur privé, notamment les PME, dans la transition vers une économie sobre en carbone?

Demande n° 4 : Soutenez-vous le développement d'une filière d'hydrogène vert au Québec pour notre usage propre et aussi à des fins d'exportation?

Demande n° 5 : Vous engagez-vous à adopter des mesures d'allègement fiscal auprès des particuliers?

Demande n° 6 : Vous engagez-vous à réduire le fardeau fiscal des entreprises?

Demande n° 7 : Comment comptez-vous mettre à profit le secteur privé pour renforcer la capacité du gouvernement à livrer des services publics de qualité et de manière efficace?

Demande n° 8 : Quels engagements concrets comptez-vous prendre pour soutenir les secteurs économiques stratégiques de la métropole?

Demande n° 9 : Êtes-vous en faveur d'une modification de la Loi sur la fiscalité municipale afin d'exclure les équipements de la taxe foncière?

Demande n° 10 : Vous engagez-vous à annoncer rapidement les investissements requis pour l'agrandissement du Palais des congrès de Montréal?

Demande n° 11 : Quelle est votre stratégie pour assurer la réalisation efficace et rapide du projet de REM de l'Est?

Demande n° 12 : Quels engagements concrets comptez-vous prendre pour assurer la mise en service du prolongement de la ligne bleue dans les délais annoncés?



