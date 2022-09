Élections du Québec 2022 : la Chambre organise son grand débat économique avec LCN

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la tenue d'un grand débat qui rassemblera les cinq représentants économiques des principaux partis politiques en vue des élections provinciales de 2022. Le débat sera diffusé le 26 septembre à 18 h 30, en direct sur les ondes de LCN, sur le site Web de TVA Nouvelles et sur la station QUB radio. Le débat sera modéré par l'animateur Mario Dumont.

Pour l'occasion, Stephan Fogaing du Parti Québécois, Eric Girard de la Coalition Avenir Québec, Karine Laflamme du Parti conservateur du Québec, Marc Tanguay du Parti libéral et Simon Tremblay-Pepin de Québec solidaire débattront des grands enjeux liés à l'économie du Québec et de Montréal.

« Malgré une économie en bonne santé, de nombreux défis pourraient mettre à mal la croissance du Québec s'ils ne sont pas pris en charge adéquatement par le prochain gouvernement. Les enjeux de la pénurie de main-d'œuvre, de l'inflation et de la transition verte sont prioritaires pour le milieu des affaires. Ce débat représente l'occasion pour les représentants économiques de présenter leurs propositions pour le futur économique du Québec et d'alimenter la réflexion des électeurs en vue du choix qu'ils auront à faire le 3 octobre », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Avec l'inflation et les risques de récession, les électeurs vivent de l'incertitude. Ils attendent des explications des candidats à propos des plans de leur parti pour faire face à ces défis. Ce débat servira à fournir des réponses », a pour sa part déclaré Mario Dumont.

Pour plus d'informations sur le débat, consultez la page de l'événement.

Les demandes prioritaires pour les entreprises en prévision des élections 2022 sont disponibles sur le site Web de la Chambre.



