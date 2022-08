Élections du prochain Gouvernement du Québec - Les 15 maires de l'Association des municipalités de banlieue de l'île de Montréal demandent la modernisation du financement et de la gestion de l'agglomération de Montréal

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Association des municipalités de banlieue et maire de Montréal-Ouest, Beny Masella, demande aux partis en lice en prévision de l'élection du prochain Gouvernement du Québec, le 3 octobre 2022, de faire connaître leurs engagements pour améliorer le financement des municipalités, établir des règles permettant un meilleur partage des coûts pour les services de l'agglomération de Montréal et en moderniser leurs applications, notamment par l'élargissement du concept d'utilisateur-payeur.

L'association des municipalités de banlieue estime que le partage des coûts des services (police, pompiers, transport collectif, production et traitement des eaux, etc.) fournis par la ville de Montréal sur l'ensemble de l'île de Montréal doit mieux représenter la réalité des services reçus et payables par chaque ville.

« il y a une iniquité majeure qui pénalise les 250 000 citoyennes et citoyens de nos villes métropolitaines liées à la ville de Montréal. Cette injustice doit être corrigée, car tous les contribuables devraient payer en fonction des services qu'ils utilisent et reçoivent, de manière juste et équitable », rappelle le président Masella au nom des 15 maires des villes liées à la ville de Montréal dans l'agglomération.

« La révision du pacte fiscal, en cours depuis deux ans, doit être menée à terme et constitue l'occasion idéale pour initier également une révision de la gestion politique actuelle de l'agglomération de Montréal et pour redonner à toutes les villes liées un vrai pouvoir décisionnel et d'influence. »

Les maires des villes métropolitaines déplorent depuis des années les injustices imposées à leurs contribuables par les règles actuelles. « Nos contribuables payent plus que leur juste part, ce, sans aucune véritable capacité pour influencer les décisions de l'agglomération de Montréal, explique M. Masella.

L'association des municipalités de banlieue (AMB) regroupe les quinze villes métropolitaines liées dans l'agglomération de Montréal. Ces villes sont Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des-Ormeaux, Dorval, L'Île-Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-De-Bellevue, Senneville et Westmount.

