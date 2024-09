QUÉBEC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Des élections générales commencent aujourd'hui au sein des neuf commissions scolaires anglophones du Québec. Plus de 295 000 personnes sont inscrites, à ce jour, sur les listes électorales; ces personnes pourront voter le 3 novembre prochain. Elles seront invitées à élire la personne qui occupera la présidence de la commission scolaire et celle qui sera commissaire de leur circonscription scolaire.

Dates importantes de la période électorale

20 septembre : début de la période électorale

Du 24 au 29 septembre : dépôt des déclarations de candidature

15 octobre : dernière journée pour s'inscrire ou pour modifier son inscription à la liste électorale

27 octobre : vote par anticipation, de 12 h à 20 h

3 novembre : jour des élections, vote de 10 h à 20 h

Si une seule personne se présente à un poste, elle sera déclarée élue à l'issue de la période de mise en candidature. La proclamation officielle de son élection se fera tout de même après la période électorale.

Qui peut voter à ces élections

Seules les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commission scolaire anglophone pourront voter lors de ces élections. Les parents d'enfants qui fréquentent une école d'une commission scolaire anglophone ou qui y ont terminé leurs études pourront voter. Cependant, ils doivent d'abord vérifier s'ils sont inscrits sur la liste électorale de leur commission scolaire.

Les personnes qui n'ont aucun enfant fréquentant une école d'un centre de services scolaire francophone ont aussi le droit de vote. Elles peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale de la commission scolaire anglophone où elles résident en s'adressant à la présidente ou au président d'élection.

Le site Web d'Élections Québec permet de trouver la commission scolaire qui couvre le territoire de son domicile.

Vérifier son inscription sur la liste électorale

Au cours des premières semaines d'octobre, les électrices et les électeurs inscrits sur la liste électorale recevront un avis d'inscription par la poste. Aucun avis ne sera envoyé si les deux postes pour lesquels l'électeur peut voter ont été pourvus sans opposition à l'issue de la période de mise en candidature.

Une personne qui souhaite s'inscrire sur la liste électorale ou faire un changement d'adresse doit se présenter devant la commission de révision de sa commission scolaire. Chaque commission scolaire pourra fournir plus d'information à ce sujet.

Données sur les élections scolaires

novembre 2020, mais qui ont été suspendues après la période de mise en candidature en raison de la pandémie de COVID-19. En 2020, de nombreux postes au sein des conseils des commissaires ont été pourvus sans opposition. En 2021, 17 postes ont été pourvus dans 8 commissions scolaires anglophones. Il n'y a pas de taux de participation global pour les élections de 2021, puisque la plupart des postes de présidente ou président ont été pourvus sans opposition. En effet, le taux de participation global est calculé à partir du nombre de personnes qui votent pour élire les présidences des conseils des commissaires. Lors des élections de 2014, le taux de participation était de 16,88 %.





Une carte des territoires des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec est accessible sur le site Données Québec. Aux fins de l'élection des commissaires, les territoires des commissions scolaires anglophones comptent de 9 à 12 circonscriptions électorales, actuellement.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. En plus d'organiser les élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. L'institution veille également à l'application des règles sur le financement politique à tous les paliers électoraux et agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

