Élections dans les commissions scolaires anglophones : c'est le moment de vérifier son inscription sur la liste électorale

QUÉBEC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Élections Québec invite les électrices et les électeurs de trois commissions scolaires anglophones à s'assurer dès maintenant d'être inscrits sur la liste électorale. L'inscription est essentielle pour voter le 26 septembre prochain afin de pourvoir les trois postes au sein des conseils des commissaires où deux personnes ou plus ont présenté leur candidature. Les postes en élection et les candidatures se trouvent sur le site www.electionsquebec.qc.ca/scolaires.

Rappelons qu'à l'issue de la période de mise en candidature, qui s'est déroulée du 13 au 22 août derniers, 13 postes ont été pourvus sans opposition et 1 poste de commissaire est toujours vacant à la commission scolaire New Frontiers. L'élection pour ce poste sera reprise à une date ultérieure. De plus, la plupart des postes avaient été pourvus sans opposition à l'automne 2020, alors que les élections scolaires dans les commissions scolaires anglophones avaient été suspendues après la période de mise en candidature en raison de la pandémie de COVID-19.

Comment vérifier son inscription sur la liste électorale?

Les personnes inscrites sur la liste électorale qui peuvent voter pour le poste de commissaire de leur circonscription ou le poste de présidente ou de président de leur commission scolaire ont reçu un avis d'inscription par la poste. Pour pouvoir voter, une électrice ou un électeur qui n'a pas reçu cet avis ou dont le nom ne s'y trouve pas doit s'inscrire sur la liste électorale ou modifier son inscription avant le mardi 7 septembre à 22 h.

Les lieux, les dates et les heures de révision se trouvent sur l'avis postal d'inscription ou auprès de la commission scolaire anglophone.

Coordonnées des commissions scolaires anglophones en élection

Commission scolaire anglophone Coordonnées de la présidente ou du président d'élection English-Montréal Nicholas Katalifos

Téléphone : 514 483-7200, p. 7262

Courriel : [email protected] Lester-B.-Pearson Rosemary Murphy

Téléphone : 514 422-3000

Courriel : [email protected] Sir-Wilfrid-Laurier Clifford Buckland

Téléphone : 450-621-5600

Courriel : [email protected]

Dans le contexte de la pandémie, les mesures sanitaires en vigueur, dont le port du couvre-visage et la distanciation physique, doivent être respectées dans tous les lieux de révision et de vote.

Qui peut voter à ces élections?

Pour être une électrice ou un électeur à ces élections, une personne doit remplir les conditions suivantes en date du 26 septembre 2021 :

avoir 18 ans ou plus;

avoir la citoyenneté canadienne;

avoir son domicile :

sur le territoire de la commission scolaire anglophone,



et au Québec depuis au moins six mois;

ne pas être sous curatelle ni avoir perdu ses droits électoraux.

De plus, elle doit remplir l'une ou l'autre de ces conditions :

avoir un enfant admis à la commission scolaire anglophone;

ne pas avoir d'enfant admis aux services éducatifs d'une commission scolaire anglophone ni d'un centre de services scolaire francophone qui dessert son domicile, et avoir choisi de s'inscrire sur la liste électorale d'une commission scolaire anglophone.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

À l'occasion des élections scolaires, l'institution offre un service-conseil aux présidentes et aux présidents d'élection des commissions scolaires anglophones, qui sont responsables de l'organisation des élections sur leur territoire. Elle assure également le contrôle du financement politique et des dépenses électorales des personnes candidates à ces élections, en collaboration avec les directeurs généraux de ces commissions scolaires, à qui elle offre aussi un service-conseil. De plus, elle a le mandat de faire enquête et de poursuivre les personnes contrevenantes en cas de non-respect de la loi.

