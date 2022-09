Élections au Québec : quelle vision pour nos médias locaux?

LONGUEUIL, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec entre en campagne électorale, l'Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) tient à rappeler aux différents partis politiques le rôle joué par nos médias ainsi que la nécessité de le soutenir.

Durant la campagne électorale, partout au Québec, les 37 radios communautaires joueront un rôle important pour notre démocratie en informant les citoyens sur les enjeux locaux, en donnant la parole à des candidat(e)s par le biais d'entrevues, d'organisation de débats et la réalisation de reportages.

Des opportunités qui seraient rares voire inexistantes sans cette présence constante et tournée vers le local. "De par leur rôle, nos radios contribuent à permettre au citoyen de comprendre les enjeux de leur collectivité et constituent un ligne de défense contre la désinformation qui est trop souvent présente sur les réseaux sociaux", souligne François Carrier, président de l'ARCQ.

Une étude réalisée par l'ARCQ au printemps dernier révélait que plus de 57% des citoyens se tournaient vers leur média local en tant que source d'information fiable pour se renseigner lors d'un évènement spécial comme une panne d'électricité, une tempête, une inondation ou une fermeture de route, etc. "On peut faire le lien avec une élection, quelle alternative ont les citoyens pour suivre ce qui se passe chez eux? Il est question de vitalité de la démocratie et de la participation citoyenne", déclare Martin Bougie, directeur générale de l'ARCQ.

Le financement de nos missions représente un enjeu constant et il en va de la santé de notre démocratie de mettre en place des mesures de soutien. Pendant la pandémie, le gouvernement du Québec a mis en place une stratégie de placements publicitaires misant sur l'ensemble des médias québécois tant nationaux que locaux qui leur aura permis de garder la tête hors de l'eau. Or, cette stratégie n'est plus et l'ARCQ s'inquiète de voir le gouvernement retourner dans ses habitudes passées en effectuant la majorité de ses achats publicitaires dans les grands centres ou dans les géants du web.

« L'analyse des différentes plateformes électorale révèle que la question du support aux médias locaux est absente du discours de tous les partis », mentionne Francois carrier. « En cette période où l'accès à une source d'information locale fiable n'a jamais été autant menacée, nous appelons les différents partis à faire connaître leur vision du soutien à cette présence essentielle de nos médias qui contribuent non seulement à la vitalité démocratique de nos milieux mais aussi au développement économique local" termine M. Carrier.

SOURCE Association des radios communautaires du Québec (ARCQ)

Renseignements: Contact média : Martin Bougie, directeur général ARCQ, [email protected]