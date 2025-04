Élections : 4 des 5 partis fédéraux s'engagent à respecter le Consensus québécois en environnement

MONTRÉAL, le 4 avril 2025 /CNW/ - À l'aube des élections fédérales, quatre des cinq principaux partis politiques - le Bloc Québécois, le Nouveau Parti démocratique (NPD), le Parti libéral (PLC) et le Parti vert - se sont engagés à respecter le Consensus québécois en environnement dans le cadre de l'élaboration de leurs plateformes politiques respectives.

Cette initiative, portée par la coalition Vire au vert - qui regroupe une vingtaine d'organisations de la société civile québécoise - représente le « strict minimum » à respecter pour assurer la crédibilité des propositions environnementales des plateformes électorales aux yeux de l'électorat du Québec.

Quant au Parti conservateur du Canada (PCC), il n'a toujours pas signifié d'appui au Consensus, et ce, malgré de multiples communications initiées par Vire au vert depuis le lancement du Consensus en octobre dernier.

« On a donné beaucoup de temps aux partis pour qu'ils puissent prendre position, même si pour nous, ce consensus représente le strict minimum à respecter en matière d'environnement. Les élections approchent à grands pas et l'électorat du Québec a le droit de savoir où logent leurs potentiels élu(e)s sur ce plan », affirment les groupes membres de la coalition.

« Qui nous sommes »

La coalition Vire au vert rappelle que le Consensus québécois ne constitue en rien une liste de souhaits idéalistes ou radicaux, mais plutôt une série de grands principes à respecter sur le plan climatique et environnemental.

Par exemple, notre eau, nos lacs et nos rivières sont des richesses collectives précieuses que nous voulons protéger contre la pollution, et nos terres agricoles sont cruciales pour notre résilience alimentaire. Voyez l'ensemble des éléments du Consensus.

« Il s'agit d'une série de choix politiques et sociaux qui ont façonné le développement du Québec, qui représente qui nous sommes comme nation, comme peuple », concluent les groupes.



À propos de Vire au vert

Vire au vert est une initiative de mobilisation citoyenne non partisane qui met les enjeux environnementaux au cœur des élections au Québec. Cette initiative se veut un espace destiné aux citoyens et citoyennes ainsi qu'aux élus pour s'informer et se mobiliser sur les enjeux environnementaux lors des élections.

Partenaires de Vire au vert pour les élections fédérales 2025

Accès transports viables, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Centre d'écologie urbaine, Coalition Québec meilleure mine, Eau Secours, ENvironnement JEUnesse, Équiterre, Fondation David Suzuki, Fondation Rivières, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Nature Québec, Front étudiant d'action climatique (FÉDAC),Piétons Québec, Réalité climatique Canada, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Réseau des femmes en environnement, Trajectoire Québec, Vélo Québec, Vigilance OGM, Vivre en Ville, Mères au front

