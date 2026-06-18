Élections 2026 : l'innovation en santé, un investissement dans l'avenir du Québec

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - À l'approche des élections québécoises, BIOQuébec dévoile ses priorités électorales et appelle les partis politiques à faire de l'innovation en santé une priorité pour le Québec.

Dans le cadre de sa démarche préélectorale, BIOQuébec a rencontré les principaux partis politiques afin de présenter ses recommandations et de mettre en lumière la contribution stratégique du secteur à l'économie québécoise et à la santé de la population.

Avec plus de 750 entreprises, dont une majorité de PME québécoises et plusieurs filiales internationales de renom, l'industrie de l'innovation en santé constitue un actif stratégique pour le Québec. Le secteur génère plus de 40 000 emplois hautement qualifiés, contribue à hauteur de 6,5 milliards de dollars au PIB québécois et réalise 4,2 milliards de dollars en exportations. Il crée des emplois de qualité, attire des investissements et développe les innovations qui améliorent la santé de la population.

BIOQuébec demande aux partis politiques de s'engager autour de trois priorités :

1. Favoriser l'essor des entreprises québécoises

Le Québec doit offrir aux entreprises les conditions nécessaires pour financer leur croissance, attirer les investissements et commercialiser davantage d'innovations développées ici.

2. Donner aux Québécois un accès plus rapide aux innovations qui améliorent leur santé

Les innovations en santé permettent de mieux prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies tout en contribuant à l'efficacité du système de santé. Les patients doivent pouvoir bénéficier plus rapidement des avancées qui démontrent leur valeur.

3. Renforcer la résilience sanitaire et la biodéfense du Québec

Le Québec doit renforcer ses capacités de fabrication et d'approvisionnement pour les produits essentiels à la santé et reconnaître davantage la valeur créée ici dans les marchés publics.

« Le Québec dispose déjà d'une industrie de l'innovation en santé forte et reconnue, l'un des piliers de l'économie du savoir. Plusieurs pays et régions investissent massivement pour attirer les entreprises et les talents. Nous avons tout intérêt à renforcer un avantage que nous possédons déjà. Les choix du prochain gouvernement auront un impact direct sur notre capacité à attirer des investissements, à faire croître nos entreprises et à offrir plus rapidement aux Québécois les innovations qui améliorent leur santé », a déclaré Benoît Larose, président-directeur général de BIOQuébec.

BIOQuébec invite le prochain gouvernement à miser sur l'innovation en santé, une industrie qui distingue le Québec et qui a déjà démontré sa capacité à générer d'importantes retombées économiques, scientifiques et sociales.



Les priorités électorales 2026 de BIOQuébec sont disponibles en ligne.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association sans but lucratif entièrement financée par ses membres. Elle regroupe aujourd'hui plus de 360 entreprises et organisations actives au Québec dans l'industrie des sciences de la vie et des technologies de la santé. Ses membres interviennent à toutes les étapes de la chaîne d'innovation en santé et contribuent directement à l'amélioration de la qualité de vie de la population. BIOQuébec agit comme la voix de l'industrie, favorise le maillage et le développement économique, et assure un lien stratégique entre le secteur privé et l'ensemble des parties prenantes.

SOURCE BIOQuébec

Renseignements : Jeannine Burkhard, Cheffe, affaires publiques et relations avec les parties prenantes, [email protected]