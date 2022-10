ÉLECTIONS 2022 : LA COALITION DES ENTREPRISES DE SERVICES PARAMÉDICAUX DU QUÉBEC EST PRÊTE À CONTINUER LE TRAVAIL AVEC LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au lendemain des élections québécoises de 2022, la Coalition des entreprises de services paramédicaux (CESPQ) félicite le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), entre autres reconduit afin de poursuivre l'important chantier de refondation du système de santé québécois qu'il a annoncé en mars dernier. La CESPQ souhaite remercier l'implication de tous les partis et de leurs candidats qui ont particulièrement contribué à la santé démocratique en faisant notamment progresser une réflexion bien nécessaire pour que l'on puisse améliorer l'état de santé globale de toute la population.

« Nous offrons toutes nos félicitations à la Coalition avenir Québec de M. François Legault, à nouveau à la barre de l'État. La CAQ a conservé la confiance d'une majorité de Québécoises et de Québécois, ce qui n'est pas sans lien avec les importants changements qui sont envisagés en santé et services sociaux. La CESPQ sera présente pour que le déploiement du Plan santé soit cohérent avec les réalités du préhospitalier d'urgence », soutiennent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

À travers sa plateforme électorale, la CAQ a clairement réitéré sa promesse de faire de la première ligne de services de santé une qui soit plus humaine, efficace et accessible. Par ailleurs, elle y maintient trois promesses d'intérêt pour les services préhospitaliers d'urgence (SPU), dont les suivantes :

La décentralisation des opérations et décisions, pour qu'ils soient plus près du terrain; L'interdisciplinarité et le décloisonnement des professions, pour une meilleure autonomie; Le partenariat avec le secteur privé, pour bonifier l'offre de services.

« Sans aucun doute, les orientations prises par la CAQ afin que notre système de santé se porte mieux ne peuvent que plaire aux entreprises de services paramédicaux qui, sauf avis contraire, seront parties prenantes du plan d'action visant à les rendre possibles. Ces engagements sont tout à fait conformes aux discussions qu'a eues la CESPQ avec le gouvernement, à plusieurs reprises, ce printemps », ajoutent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

Naturellement, remettre le système de santé sur les rails demandera un partenariat fort et une approche cohérente entre le politique, l'administratif et les acteurs du milieu.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

