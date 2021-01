Élection partielle le 21 février 2021 pour trois postes de conseillère municipale ou conseiller municipal à la Municipalité de Saint-Calixte

QUÉBEC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Municipalité de Saint-Calixte doit pourvoir les postes de conseillère municipale ou conseiller municipal des districts électoraux nos 2, 4 et 6. Si plus d'une personne pose sa candidature à l'un ou à plusieurs de ces postes, les électrices et les électeurs du ou des districts concernés pourront voter :

Le dimanche 14 février 2021, de 12 h à 20 h;

Le dimanche 21 février 2021, de 10 h à 20 h.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature à ces postes peuvent le faire jusqu'au vendredi 22 janvier auprès du président d'élection, M. Mathieu-Charles LeBlanc. Les jours et les heures pour déposer une déclaration de candidature sont indiqués sur l'avis d'élection, accessible sur le site Web de la Municipalité.

Les électrices et les électeurs des districts nos 2, 4 et 6 de Saint-Calixte sont invités à voter en grand nombre, la participation électorale étant essentielle à la vie démocratique.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance sera offert aux électrices et aux électeurs domiciliés dans les résidences privées pour personnes aînées inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), dans les centres de réadaptation et dans les centres d'accueil. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, aucun bureau de vote ne sera installé dans ces lieux.

Les personnes dont l'isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la santé publique pourront aussi voter par correspondance.

Toute demande de vote par correspondance doit être faite auprès du président d'élection, par écrit ou verbalement, au plus tard le 11 février 2021.

Coordonnées du président d'élection

M. Mathieu-Charles LeBlanc peut être joint par téléphone au 450 222-2782. L'adresse de son bureau est le 6230, rue de l'Hôtel de Ville, Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0.

Consignes sanitaires pour les électrices et les électeurs

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les électrices et les électeurs devront respecter les directives de santé publique lors de la tenue d'élections.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et Élections Québec ont établi un protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de toute élection municipale, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Concrètement, chaque électrice et électeur devra :

Respecter la distanciation physique de 2 m , tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du lieu de vote;

, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du lieu de vote; Porter un couvre-visage avant d'entrer dans le lieu de vote;

Se désinfecter les mains dès l'arrivée au lieu de vote;

À la table de vote :

Mentionner son nom et son adresse;



Présenter sa carte d'identité à distance, en la conservant dans ses mains;



Découvrir momentanément son visage pour permettre au personnel électoral de le voir;



Se désinfecter les mains de nouveau.

Le personnel électoral remettra alors un bulletin de vote à l'électeur, après lui avoir expliqué comment détacher lui-même le talon de son bulletin une fois qu'il aura voté. L'électeur pourra alors se rendre derrière l'isoloir pour voter.

Après le vote, de retour à la table de vote, il devra :

Détacher le talon de son bulletin de vote et le placer à l'endroit prévu à cet effet;



Déposer son bulletin dans l'urne;



Se désinfecter les mains;



Quitter les lieux.

Les électrices et les électeurs pourront apporter leur propre crayon. Seuls les stylos bleus ou noirs et les crayons de plomb seront acceptés. Des crayons seront disponibles sur place; ils seront désinfectés entre chaque utilisation.

Les règles sur le financement politique et sur le contrôle des dépenses électorales

Élections Québec rappelle que les règles sur le financement des personnes candidates ainsi que sur le contrôle des dépenses électorales s'appliquent tout au long de la période électorale, qui a commencé le vendredi 8 janvier dernier et qui prendra fin à la fermeture des bureaux de vote, le dimanche 21 février. Ces règles stipulent notamment que :

Toute personne candidate doit détenir une autorisation pour recueillir des contributions, pour effectuer des dépenses, pour contracter des emprunts ou pour utiliser tout matériel;

Seuls les électrices et les électeurs ont le droit de faire des contributions;

Les dépenses électorales des partis politiques et des personnes candidates sont limitées;

Le public doit pouvoir connaître les sources de financement et les dépenses électorales des entités politiques en consultant les rapports financiers annuels et les rapports de dépenses électorales déposés à la Municipalité.

Pour en savoir plus sur les élections municipales et sur les règles liées au financement politique, toutes deux encadrées par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, visitez le site Web d'Élections Québec à l'adresse electionsquebec.qc.ca. Vous y trouverez notamment une section de questions et réponses à l'intention des personnes candidates et des partis politiques autorisés portant sur les mesures relatives au financement politique dans le cadre de la reprise des élections municipales dans un contexte de pandémie.

SOURCE Directeur général des élections

Renseignements: Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]

