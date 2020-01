Élection partielle du 15 mars 2020 - Les électeurs du district de Saint-Léonard-Est appelés à choisir leur conseiller de la ville

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute officiellement la période électorale en vue du comblement du poste de conseiller de la ville du district de Saint-Léonard-Est dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Rappelons qu'à la suite de l'élection de Patricia R. Lattanzio comme députée de la circonscription fédérale de Saint-Léonard-Saint-Michel, une élection partielle se tiendra le dimanche 15 mars prochain.

Le processus électoral

Le président d'élection, Me Yves Saindon, tient à rappeler les principales étapes du processus électoral mis en œuvre conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités :

la période de mise en candidature (31 janvier au 14 février, 16 h 30); le dépôt de la liste électorale (11 février); la révision de la liste électorale (22 au 24 février); la tenue du vote par anticipation (8 mars); la tenue du scrutin (15 mars); le dépouillement et le recensement des votes (15 mars, à compter de la fermeture des bureaux de vote); la diffusion des résultats provisoires (soirée du 15 mars) et des résultats officiels après vérification finale (16 mars).

Cette élection partielle ne portant que sur le poste de conseiller de la ville du district de Saint-Léonard-Est, chaque électeur recevra un seul bulletin de vote où seront indiqués, dans l'ordre alphabétique, les nom et prénom de chaque candidat et le nom de leur formation politique, le cas échéant. Le mode traditionnel de votation sera en vigueur : il n'y aura aucune utilisation de mécanismes de votation électroniques.

Les personnes intéressées pourront suivre la diffusion des résultats sur le site web d'Élection Montréal : www.ville.montreal.qc.ca/election.

Qui peut voter?

Pour être électeur et avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale, toute personne doit être une personne physique âgée de 18 ans ou plus le 15 mars 2020. Elle doit aussi être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas être frappée d'une incapacité prévue par la loi. Elle doit aussi être domiciliée à cette date sur le territoire du district électoral de Saint-Léonard-Est et depuis le 28 juillet 2019, au Québec.

Qui peut être candidat?

Une personne qui désire poser sa candidature au poste visé par cette élection doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de Montréal et doit aussi résider de façon continue ou non sur le territoire de la Ville depuis le 28 janvier 2019. Toute déclaration de candidature devra être produite entre le 31 janvier et le 14 février 2020 à 16 h 30.

Les électeurs recevront à domicile toute l'information utile en ce qui a trait à l'inscription et à la révision de la liste électorale et à l'emplacement et aux heures d'ouverture des bureaux de vote les 8 et 15 mars.

Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à visiter le site web d'Élection Montréal www.ville.montreal.qc.ca/election ou à composer le 514 872-VOTE (8683).

