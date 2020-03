Élection partielle du 15 mars 2020 - ANNULATION DU SCRUTIN CE DIMANCHE

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Conformément aux directives gouvernementales visant à prévenir la propagation du virus COVID-19 et aux instructions du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation reçues aujourd'hui, le président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, annule la tenue de l'élection partielle prévue ce dimanche, 15 mars, dans le district électoral de Saint-Léonard-Est pour combler le poste de conseiller de la ville.

Près de 22 000 électeurs et électrices étaient invités à exercer leur droit de vote à l'un des 11 endroits de vote répartis sur le territoire du district.

D'autres détails suivront sur le report à une date ultérieure du scrutin.

Élection Montréal tient à remercier ses partenaires de même que ses travailleurs d'élection pour leur implication et leur engagement de même que les électeurs concernés pour leur compréhension de cette situation exceptionnelle.

ville.montreal.qc.ca/election

SOURCE Élection Montréal

