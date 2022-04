Élection partielle dans Marie-Victorin : les électrices et les électeurs sont appelés aux urnes

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le directeur général des élections, Pierre Reid, invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Marie-Victorin à voter en grand nombre le lundi 11 avril, entre 9 h 30 et 20 h. Déjà, 6 466 personnes (14,19 % de l'électorat) ont voté de façon anticipée.

Exercer son droit de vote

Quinze lieux de vote seront ouverts le jour de l'élection. Pour savoir où se présenter, les électrices et les électeurs de Marie-Victorin peuvent consulter la carte de rappel jaune qu'ils ont reçue par la poste. L'information est aussi accessible sur le site Web d'Élections Québec et par téléphone, au 1 888 ELECTION (1 888 353-2846).

Les électrices et les électeurs doivent être inscrits sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile pour voter. Ils ne peuvent pas s'inscrire ni modifier leur inscription le jour de l'élection. Ils peuvent vérifier leur inscription sur l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste, sur le site Web d'Élections Québec ou en communiquant avec l'institution.

Pour voter, ils doivent présenter l'une des pièces d'identité suivantes :

Permis de conduire du Québec;

Carte d'assurance maladie du Québec;

Passeport canadien;

Certificat de statut d'Indien;

Carte d'identité des Forces canadiennes.

Accessibilité du vote

La majorité des lieux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces dernières peuvent vérifier si leur lieu de vote est accessible sur la carte de rappel qu'elles ont reçue par la poste. Elles peuvent également en savoir plus sur l'accessibilité de chaque lieu de vote sur le site Web d'Élections Québec. Si leur lieu de vote ne répond pas à leurs besoins, ces personnes peuvent communiquer avec la directrice du scrutin afin d'obtenir l'autorisation de voter dans un autre lieu.

Plusieurs mesures sont également mises en place pour faciliter l'exercice du droit de vote de l'ensemble des électrices et des électeurs.

Quatre heures pour voter

Le jour de l'élection, les employeurs doivent permettre aux membres de leur personnel qui ont le droit de vote dans la circonscription de Marie-Victorin de se rendre aux urnes, si ces derniers en font la demande. Le site Web d'Élections Québec fournit plus d'information à ce sujet.

Des activités pour les enfants et les jeunes

Expérience de vote virtuel pour les enfants

En marge du vote des électrices et des électeurs, Élections Québec invite les parents à accompagner leurs enfants au petit bureau de vote virtuel. Accessible tout au long de la période électorale, le petit bureau de vote permet aux jeunes d'expérimenter le vote de façon simple et ludique. Ils posent un geste concret de démocratie, puisqu'ils remplissent un bulletin de vote virtuel comprenant une question spécialement conçue pour eux : « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? ». Ils peuvent sélectionner la meilleure réponse, à leurs yeux, parmi les choix suivants : exprimer tes idées; être différent; te faire respecter; aider les autres.

L'objectif du petit bureau de vote est de susciter la discussion en famille et, ainsi, de stimuler l'intérêt pour le vote et pour la démocratie chez les futures générations d'électrices et d'électeurs. Les résultats seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec le lendemain de l'élection.

Vivre les coulisses d'une élection

Une autre initiative d'Élections Québec en matière d'éducation à la démocratie permettra à des élèves du secondaire de se glisser dans les coulisses de l'élection. En effet, le 11 avril, Karimata Barry et Sarah-Maude Henripin, du collège Notre-Dame-de-Lourdes, seront aux premières loges pour observer les étapes nécessaires au bon déroulement d'une élection provinciale. Présentes dans les divers lieux de vote, elles seront témoins du travail des différentes personnes qui rendent un tel événement possible.

Le public pourra suivre leur parcours en lisant les messages publiés sur la page Facebook de ZED (la zone d'éducation à la démocratie) ou, en direct, sur Twitter, à l'aide du mot-clic #CoulissesÉlection.

Les jeunes seront également disponibles pour participer à des entrevues le lundi 11 avril entre 14 h et 16 h; ils pourront faire part de leurs impressions sur leur journée et répondre aux questions des journalistes.

La circonscription de Marie-Victorin

Lors des dernières élections générales provinciales, le taux de participation dans la circonscription de Marie-Victorin était de 62,91 %.

La dernière élection partielle dans Marie-Victorin s'est déroulée le 5 décembre 2016. Le taux de participation était de 25,71 %.

Plus de 45 600 personnes sont inscrites sur la liste électorale pour cette élection partielle.

Douze personnes se portent candidates.

