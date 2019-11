Élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon : voter par la poste de l'extérieur du Québec, c'est possible!

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les électrices et les électeurs de la circonscription de Jean-Talon qui seront à l'extérieur de la province les jours de vote peuvent voter par la poste. Ils doivent toutefois remplir les conditions d'admission et faire leur demande d'inscription au vote hors Québec au plus tard le mercredi 13 novembre.

Conditions à remplir

Pour voter de l'extérieur du Québec, une électrice ou un électeur doit avoir eu son domicile dans la province pendant 12 mois consécutifs avant son départ, avoir quitté le Québec depuis deux ans ou moins et avoir l'intention d'y revenir. Toutefois, même si elle a quitté le Québec depuis plus de deux ans, une personne peut voter si elle est affectée à l'extérieur de la province pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, y compris pour les Forces armées canadiennes, ou d'un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution.

Rappelons que, pour être une électrice ou un électeur, une personne doit :

avoir 18 ans ou plus;

avoir la citoyenneté canadienne;

avoir son domicile au Québec depuis au moins six mois;

ne pas être sous curatelle ni avoir perdu ses droits électoraux.

Jours de vote

En plus du jour de l'élection, le 2 décembre prochain, les électrices et les électeurs peuvent voter par anticipation, le dimanche 24 novembre et le lundi 25 novembre. Ils peuvent aussi voter au bureau du directeur du scrutin de la circonscription les 22, 23, 26, 27 et 28 novembre. Au total, ils ont donc huit jours pour voter à l'occasion de cette élection partielle.

Les heures d'ouverture des lieux de vote varient d'une journée à l'autre; ils sont diffusés sur le site Web d'Élections Québec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

