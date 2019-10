Élection fédérale - L'APCHQ félicite le gouvernement minoritaire du Parti libéral et ses 157 députés élus

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) félicite le premier ministre Justin Trudeau ainsi que tous les députés qui ont été élus et qui formeront le prochain gouvernement.

« Je félicite le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et tous les députés élus. L'habitation étant le dénominateur commun au cœur des préoccupations des différents partis, il faut hors de tout doute travailler ensemble pour faire émerger un bouquet de mesures. Ainsi, le nouveau gouvernement et l'ensemble des élus peuvent compter sur notre entière collaboration pour faire avancer les dossiers prioritaires en matière d'habitation et d'efficacité énergétique », déclare Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

L'habitation : une industrie forte qui touche tous les citoyens

Le secteur de l'habitation est, sans l'ombre d'un doute, un des piliers économiques du Canada, du Québec et de ses régions. En 2017, les activités de construction, de rénovation, de réparation et d'entretien ont totalisé plus de 150 G$, soit 7 % du Produit intérieur brut (PIB) du Canada et représentent 1,2 million d'emplois partout au pays. La contribution des activités du secteur de l'habitation à l'économie varie de 5 % à 9 % selon les provinces. Pour le Québec, le secteur représente des investissements de 29,2 milliards $, dont 13,2 milliards $ pour la rénovation et 8,7 milliards $ pour la construction neuve.

« L'industrie de l'habitation est une force économique pour le Canada, le Québec et ses régions. Miser sur notre secteur stimule l'économie, crée de la richesse et a un impact positif sur l'environnement. Miser sur l'habitation est un gage de succès, et ce, au bénéfice de toute la société », mentionne M. Bélanger.

Avec sa plateforme électorale, l'APCHQ a présenté les priorités de ses membres, priorités qui auront des impacts significatifs sur l'économie, les régions et les familles. Parmi les propositions qu'elle a formulées figure l'instauration de mesures pour encourager la rénovation, notamment celle du parc locatif qui nécessite une mise à niveau, et pour favoriser l'accès à la propriété.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de plus de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

