Élection fédérale 2021 : le Groupe de diffusion des débats annonce le lieu, les dates et les modérateurs des débats des chefs

OTTAWA, ON, le 15 août 2021 /CNW/ - Le Groupe de diffusion des débats a dévoilé aujourd'hui le lieu, les dates ainsi que le nom des modérateurs qui animeront les débats des chefs dans le cadre de la campagne électorale fédérale.

Les débats des chefs, en français et an anglais, auront lieu au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau.

Le débat en français se tiendra le mercredi 8 septembre de 20 h à 22 h HAE. Tweet this Le débat des chefs - Groupe de diffusion des débats (Groupe CNW/Groupe de diffusion des débats)

Le débat en français se tiendra le mercredi 8 septembre de 20 h à 22 h HAE. Il sera animé par Patrice Roy (Radio-Canada) avec la participation des journalistes Hélène Buzzetti (Les coops de l'information), Guillaume Bourgault-Côté (L'actualité), Paul Journet (La Presse) et Marie Vastel (Le Devoir).

La journaliste Noémi Mercier (Noovo Info), quant à elle, animera les segments réservés aux questions que les citoyens poseront directement aux chefs de partis.

Le débat en anglais aura lieu le jeudi 9 septembre de 21 h à 23 h HAE. Il sera animé par Shachi Kurl , présidente de l'Institut Angus Reid. Les journalistes Rosemary Barton (CBC News), Melissa Ridgen (APTN News), Evan Solomon (CTV News) et Mercedes Stephenson (Global News) y prendront part également.

Les débats s'articuleront autour de thèmes qui correspondent aux préoccupations des Canadiens. Ces thèmes seront dévoilés trois jours avant les débats.

Les débats des chefs seront rendus accessibles au plus grand nombre de Canadiens possible. En plus d'être diffusés dans les deux langues officielles, ils seront offerts simultanément en LSQ (langue des signes québécoise) et ASL (American Sign Language), ainsi que dans six langues autochtones. Il s'agira plus précisément du cri de l'Est, de l'innu et de l'ojibwé pour le débat en français, et du cri des plaines, du déné et de l'inuktitut (Baffin) pour le débat en anglais.

Un nombre croissant de partenaires se joindront au Groupe de diffusion des débats pour diffuser les débats des chefs, dont OMNI Television et CPAC, et les débats peuvent être présentés par les diffuseurs et les organisations médiatiques qui le souhaitent.

À propos du Groupe de diffusion des débats

Le Groupe de diffusion des débats, sélectionné par la Commission des débats des chefs afin de produire les débats des chefs pour l'élection générale fédérale, en français et en anglais, est un partenariat de 10 médias d'information.

Les membres du Groupe de diffusion des débats offrent un journalisme de grande qualité à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et sur les plateformes numériques :

L'actualité APTN News Les coops de l'information CBC News Le Devoir CTV News Noovo Info Global News La Presse

Radio-Canada



Personne-ressource pour les médias : Leon Mar, Porte-parole, Groupe de diffusion des débats, +1 647 616-5768, [email protected]

SOURCE Groupe de diffusion des débats