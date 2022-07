Élection du Québec 2022 : la Chambre recevra les cinq chefs des partis politiques à sa tribune

MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer la tenue de cinq causeries avec les chefs des partis politiques du Québec dans le cadre de la campagne électorale 2022.

Pour l'occasion, la Chambre accueillera durant le mois de septembre M. François Legault (Coalition Avenir Québec), Mme Dominique Anglade (Parti libéral du Québec), M. Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire), M. Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois) et M. Éric Duhaime (Parti conservateur du Québec).

« Les élections du Québec 2022 revêtent une importance majeure pour le milieu des affaires. La bonne performance économique ne doit pas masquer les défis majeurs auxquels fait face le Québec, entre une pénurie de main-d'œuvre qui s'accentue, une inflation qui ne cesse de croître et une transition énergétique toujours plus nécessaire. Ces dossiers particulièrement stratégiques pour la métropole seront au cœur des discussions que nous aurons avec les cinq chefs des partis politiques tout au long du mois de septembre. Je suis impatient de les recevoir à notre tribune pour qu'ils puissent présenter au milieu des affaires leur vision pour le futur du Québec et de la Métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Voici la programmation des cinq causeries :

Jeudi 8 septembre : M. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Mardi 13 septembre : M. Paul St-Pierre Plamondon , chef du Parti québécois

, chef du Parti québécois Mardi 20 septembre : Mme Dominique Anglade , cheffe du Parti libéral du Québec

, cheffe du Parti libéral du Québec Mercredi 28 septembre : M. François Legault, premier ministre du Québec et chef de la Coalition Avenir Québec

Jeudi 29 septembre : M. Gabriel Nadeau-Dubois , chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire

Chaque causerie comprendra une allocution et un échange avec M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

En prévision des causeries, la Chambre dévoilera au courant du mois d'août les priorités du milieu des affaires pour la prochaine campagne électorale du Québec 2022.

