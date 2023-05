Élection du conseil d'administration 2023-2024 - CARL BOLDUC RÉÉLU PRÉSIDENT DE L'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

Le conseil d'administration accueille deux nouveaux membres : Mme Manon Chabot (Chabot construction), élue à titre de représentante des entrepreneurs généraux, ainsi que M. Alexandre Audet (Matériaux Audet), qui siégera à titre de membre fournisseur.

Avec Mme Chabot et M. Audet, M. Bolduc continuera d'être appuyé dans son mandat par

M. George Blouin (Synchro Immobilier), M. Christian Marcoux (Christian Marcoux cuisine et mobilier design), Mme Sabrina Pelletier (Pelletier Déco Surfaces), M. Jonathan Simard (Cas par Cas), M. Michel Parent (M.R. Parent), et Me Michelle Thivierge (GBV Avocats).

RAPPROCHEMENT DES ENTREPRENEURS SUR LE TERRAIN ET FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE

Tout en remerciant les entrepreneurs présents pour leur confiance, M. Bolduc a présenté les réalisations de la dernière année, alors qu'un rapprochement significatif des entrepreneurs sur le terrain s'est opéré. Différents projets ont permis d'aller à leur rencontre et d'être à l'écoute de leurs besoins. « Cette proactivité est l'un des ingrédients-clés du succès face à un grand défi qui attend l'industrie, celui de la formation continue obligatoire. », a-t-il affirmé. « En effet, les prochains mois seront marqués par d'importants efforts de communication auprès d'environ 2 000 répondants en exécution de travaux, afin de les accompagner dans la réalisation de leurs heures de formation continue, tel qu'exigé par la RBQ, d'ici le 1er avril 2024. ».

M. Bolduc a également mentionné d'autres défis à venir, pour lesquels des ressources seront déployées, tels que de nouvelles exigences réglementaires, la gestion des matières résiduelles sur les chantiers et les transferts d'entreprises, alors que la transmission du savoir-faire est un enjeu qui lui tient particulièrement à cœur.

