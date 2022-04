Élection du conseil d'administration 2022-2023 - CARL BOLDUC NOMMÉ PRÉSIDENT de l'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

Le conseil d'administration accueille également deux nouveaux membres : M. Jonathan Simard, de Cas par Cas, a été élu à titre de représentant des entrepreneurs généraux, et Me Michelle Thivierge, avocate chez MTA, siégera à titre de membre associée.

En plus d'accueillir M. Simard et Me Thivierge, M. Bolduc continuera d'être appuyé dans son mandat par M. George Blouin (Synchro Immobilier), M. Christian Marcoux (Christian Marcoux cuisine et mobilier design), M. Raynald Bédard (Solutions Gestion Design), Mme Karine St-Pierre (Construction St-Pierre Roseberry) et Mme Sabrina Pelletier (Pelletier Déco Surfaces).

RELÈVE ET TRANSFERT DE CONNAISSANCES AU CŒUR DES PRIORITÉS

Tout en remerciant les entrepreneurs présents pour leur confiance, M. Bolduc, qui compte déjà plus de 10 ans d'implication au sein du conseil d'administration de l'APCHQ - région de Québec, a annoncé les enjeux qui lui tiennent à cœur : « Je pense particulièrement à la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons tous actuellement. Je suis d'avis que l'entretien de nos liens avec les établissements scolaires et l'octroi de bourses de persévérance, ainsi que des activités de réseautage sont des projets porteurs qu'il faut maintenir. »

M. Bolduc a mentionné vouloir travailler dans la continuité du chemin parcouru par ses prédécesseurs. « Le repreneuriat d'entreprises et la transmission de savoir-faire de nos membres approchant de la retraite sont des enjeux qui me tiennent à cœur. » poursuit-il. « En ce sens, faire rayonner des exemples inspirants comme nous le faisons avec le projet des Galons est un moyen de stimuler les partages. Il est important pour moi de travailler avec la permanence pour trouver d'autres moyens d'aider nos membres à relever ces défis. »

À PROPOS DE L'APCHQ - RÉGION DE QUÉBEC

L'Association, qui regroupe plus de 3 200 membres du secteur de la construction et de la rénovation dans la grande région de Québec, s'est donné un triple mandat : représenter et défendre l'industrie, accroître le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de l'industrie. Elle est à l'origine du salon Expo habitat Québec, des reconnaissances Prix Nobilis et Galons et du répertoire TrouverUnEntrepreneur.com.

