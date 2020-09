TORONTO, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Au cours de l'assemblée générale annuelle de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) qui a eu lieu le 22 septembre 2020, l'OCRCVM a élu ou réélu les membres de son conseil d'administration.

Personnes élues ou réélues à titre d'administrateurs représentant les courtiers :

Jean-Paul Bachellerie , chef de la direction, PI Financial Corp. ( Vancouver , Colombie-Britannique);

, chef de la direction, PI Financial Corp. ( , Colombie-Britannique); Luc Paiement , conseiller à la direction au bureau du président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada (Montréal, Québec).

Personne réélue à titre d'administrateur représentant les marchés :

Jos Schmitt, président et chef de la direction, NEO Bourse Aequitas et NEO Connect Aequitas ( Toronto, Ontario ).

Personnes élues ou réélues à titre d'administrateurs indépendants :

Victoria Harnish , administratrice de sociétés ( Hubbards , Nouvelle-Écosse);

, administratrice de sociétés ( , Nouvelle-Écosse); Malcolm Heins , administrateur de sociétés ( Toronto, Ontario );

, administrateur de sociétés ( ); Jennifer Newman , directrice supérieure, Opérations immobilières et projets spéciaux, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Ontario ( Toronto, Ontario );

, directrice supérieure, Opérations immobilières et projets spéciaux, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' ( ); Gerry O'Mahoney , directeur et fondateur, Tralee Capital Markets Ltd. ( Toronto, Ontario );

, directeur et fondateur, Tralee Capital Markets Ltd. ( ); Laura Tamblyn Watts , chef de la direction, CanAge ( Toronto, Ontario ).

Cinq administrateurs continueront de siéger au conseil pour la deuxième année de leur mandat de deux ans :

Administrateurs représentant les courtiers :

Holly Benson , vice-présidente, Finances et chef des finances, Peters & Co. Limited ( Calgary, Alberta );

, vice-présidente, Finances et chef des finances, Peters & Co. Limited ( ); Tim Mills , vice-président principal, Gestion du risque de trésorerie, de marché et de liquidité, CIBC ( Toronto, Ontario ).

Administrateur représentant les marchés :

Luc Fortin , président et chef de la direction, Bourse de Montréal, et chef, activités globales de négociation, Groupe TMX (Montréal, Québec).

Administrateurs indépendants :

Michèle Colpron, administratrice de sociétés (Montréal, Québec);

Shenaz Jeraj , directrice des systèmes d'information, Capital Region Housing Corporation ( Edmonton, Alberta ).

Paul Allison, président du conseil et chef de la direction de Raymond James Ltée (Toronto, Ontario), a été réélu pour un mandat de deux ans et continuera de siéger au conseil à titre d'administrateur représentant les courtiers et de président du conseil. Michèle Colpron, administratrice indépendante, a été élue à titre de vice-présidente.

Nouveaux administrateurs : Malcolm Heins, Jennifer Newman et Laura Tamblyn Watts ont succédé à James Donegan, Edward Iacobucci et Catherine Smith, qui ont récemment quitté le conseil après y avoir siégé pendant huit ans.

Malcolm Heins a pris sa retraite après avoir été chef de la direction du Barreau de l'Ontario et est un ancien membre du Groupe consultatif des investisseurs de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO). Jennifer Newman est directrice supérieure, Opérations immobilières et projets spéciaux du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et possède une vaste expérience des opérations financières, des technologies ainsi que de la gestion du risque et du changement durant des périodes difficiles. À titre de chef de la direction de CanAge et de membre du groupe de travail sur les aînés de la CVMO, Laura Tamblyn Watts est reconnue partout au Canada pour son ardeur à défendre les aînés et les investisseurs vulnérables.

« L'OCRCVM est ravi d'accueillir les nouveaux administrateurs au conseil, et remercie chaleureusement James, Edward et Catherine pour leur sagesse et les services qu'ils ont rendus pendant longtemps comme administrateurs de l'OCRCVM, a déclaré Paul Allison, président du conseil de l'OCRCVM. Leurs conseils éclairants et leur dévouement à servir l'intérêt public ont grandement contribué à la mission de l'OCRCVM qui est de protéger les investisseurs et de favoriser des marchés financiers sains au Canada. »

« Nous sommes reconnaissants du travail accompli par nos anciens administrateurs et souhaitons la bienvenue à Malcolm, Jennifer et Laura, a déclaré pour sa part Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRCVM. La nomination de ces nouveaux administrateurs, qui possèdent une vaste expérience des régimes de retraite et des questions touchant les consommateurs, les épargnants et les personnes âgées ou vulnérables, témoigne de l'engagement de l'OCRCVM à assurer une représentation significative et diversifiée au sein de son conseil. »

L'OCRCVM étant un organisme pancanadien, son conseil d'administration représente les diverses parties intéressées de l'organisme au pays et exprime les points de vue des différentes régions. Le conseil est composé de 15 administrateurs, dont le président et chef de la direction de l'OCRCVM et un nombre égal d'administrateurs indépendants et d'administrateurs du secteur. Deux des sept administrateurs du secteur représentent les marchés, et cinq représentent les courtiers membres de l'OCRCVM, dont la taille et le modèle d'affaires varient et qui sont établis dans diverses régions du pays. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le conseil d'administration de l'OCRCVM, son mandat et la composition de ses comités sur le site Internet de l'OCRCVM.

