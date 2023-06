Élection de M. Jean Taschereau, a.-g., à la présidence de l'OAGQ

QUÉBEC, le 27 juin 2023 /CNW/ - L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) est heureux d'annoncer l'élection de M. Jean Taschereau, a.-g., à la présidence de l'Ordre pour les deux prochaines années. Cette nomination résulte du scrutin tenu par les membres du conseil d'administration de l'OAGQ le 8 juin dernier. Il s'agit d'un deuxième mandat à la présidence pour M. Taschereau alors qu'il assumait cette fonction pour la période 2017-2019.

« Je compte bien poursuivre les démarches entreprises dans le cadre du projet de modernisation de la Loi sur les arpenteurs-géomètres en ciblant des points précis déjà établis au sein du conseil d'administration. Le suivi du plan stratégique entre autres sur la relève au sein de la profession fera aussi partie de mes priorités. Un travail de concert avec le conseil d'administration nous permettra d'avancer et de valoriser l'ensemble du travail des arpenteurs-géomètres et des géomètres du Québec », affirme M. Taschereau.

Autres nominations

Le président sera secondé dans ses fonctions par M. Denis Ayotte, a.-g., élu vice-président pour un mandat d'un an, et par les administrateurs et administratrices suivants :

M. Gabriel Santiago Arancibia, a.-g., (région de l'Ouest)

M. Frédéric Belleville, a.-g. (région de Montréal)

Mme Isabelle Marcil, a.-g. (région du Centre) - nouvellement élue

M. Orlando Rodriguez, g. (région de Québec)

M. Félix Tremblay, a.-g. (région de l'Est)

Mme Marie Auger, administratrice nommée par l'Office des professions du Québec (OPQ)

M. Pierre Boucher, administrateur nommé par l'OPQ

M. Pierre Paquette, administrateur nommé par l'OPQ

Le mandat des membres nouvellement élus commencera à la suite de l'assemblée générale annuelle de l'OAGQ qui se tiendra le 22 septembre prochain.

L'Ordre souhaite la meilleure des chances aux membres du conseil d'administration dans l'exécution de leurs fonctions.

À propos de l'Ordre

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec assure la protection du public par le contrôle et le développement de la compétence de ses membres. Il regroupe l'ensemble des personnes habilitées à exercer de façon exclusive la profession d'arpenteur-géomètre au Québec. Il compte actuellement près de 1100 membres.

SOURCE Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Renseignements: Emma-Jeanne Girard, Conseillère en communication, Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, [email protected], 418 656-0730