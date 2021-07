Élection de la première femme Cheffe de l'APN : l'APNQL félicite RoseAnne Archibald

WENDAKE, QC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - En cette journée historique où une première femme est élue à la tête de l'Assemblée des Premières Nations (APN), les Chefs de l'APNQL s'unissent autour de la Cheffe nationale RoseAnne Archibald désignée par l'Assemblée générale après cinq tours de scrutin. Les Chefs de l'APNQL l'assurent de leur appui, tel que l'auraient fait leurs ancêtres aux moments de leur histoire où il a fallu se regrouper pour être plus forts. L'APNQL souligne également le geste honorable de M. Reginald Bellerose qui a concédé la victoire ainsi que la dignité de tous les autres candidats dans cette course à la chefferie, M. Alvin Fiddler, Dr Cathy Martin, Mme Jodi Calahoo-Stonehouse, M. Kevin Hart et M. Lee Crowchild.

« Nous vivons actuellement une période de changement significatif et d'avancement. RoseAnne Archibald est la personne désignée pour guider nos batailles collectives. Depuis le début de la pandémie, les élus des Premières Nations ont dû traverser des épreuves pour répondre aux besoins immédiats et essentiels de leurs population et prendre les mesures qui s'imposaient. Ils ont su également s'appuyer les uns les autres, mettre en commun des ressources, se regrouper pour être plus forts. Dans pareilles circonstances, le rôle d'un Chef national, désigné par l'ensemble des Chefs des territoires, est d'autant plus primordial. Son rôle de rassembleur, de porte-parole, de représentant de la grande diversité des Nations revêt la plus grande importance, » a déclaré le Chef de l'APNQL Ghislain Picard.

Les Chefs de l'APNQL tiennent également aujourd'hui à exprimer leur reconnaissance envers M. Perry Bellegarde. Autant face à un précédent gouvernement fédéral qui s'opposait à toute forme d'avancement des Premières Nations que confronté à la pandémie de la Covid-19 et à de nombreux autres enjeux, M. Bellegarde a rempli ses fonctions avec toute son énergie et sa conviction.

« Plus que jamais l'unité entre les Chefs des Premières Nations est cruciale, la mise en commun de nos savoirs, de nos capacités est essentielle. L'APNQL sera là pour appuyer la Cheffe nationale Archibald dans ses responsabilités, » a conclu le Chef Picard.

