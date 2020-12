Élection de Dr Philippe Larivière, chiropraticien et vice-président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, à la présidence de la Fédération chiropratique canadienne

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chiropraticiens du Québec souhaite féliciter Dr Philippe Larivière, chiropraticien et vice-président de l'Ordre, pour son élection à titre de président de la Fédération chiropratique canadienne (FCC). Dr Larivière a été élu à ce poste lors de l'assemblée générale annuelle de la FCC, tenue de façon virtuelle le samedi 28 novembre.

Le Dr Larivière siège au conseil d'administration de la FCC depuis plusieurs années et y occupait le poste de secrétaire-trésorier jusqu'à son élection à la présidence. Son dévouement pour la profession chiropratique ainsi que son importante implication au sein de la FCC ont convaincu l'assemblée générale de lui confier la présidence de l'organisation.

« La pandémie de la COVID-19 a permis aux organismes de réglementation de la chiropratique au pays d'intensifier leur collaboration en partageant encore plus efficacement leurs meilleures pratiques et ce, au plus grand bénéfice de la population. Je pense, notamment, aux normes entourant la téléconsultation. », explique Dr Larivière. « C'est un honneur pour moi d'accepter le mandat qui m'a été confié. J'ai comme objectif d'amener les organismes qui sont des membres de la Fédération à poursuivre dans le même sens. »

Le président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, Dr Jean-François Henry, chiropraticien, s'est réjoui de l'élection de Dr Larivière. « J'ai la chance de travailler avec Dr Larivière depuis plusieurs années et je sais qu'il place la protection du public au cœur de ses priorités. Il a toujours su se démarquer au sein de l'Ordre et je suis très confiant de ses qualités et compétences pour occuper cette fonction », affirme-t-il. « Je profite de l'occasion pour souligner l'excellent travail effectué par le Dr David Hayes, chiropraticien, au cours des quatre dernières années à la présidence de la Fédération chiropratique canadienne. Par son leadership rassembleur extraordinaire, Dr Hayes aura notamment permis à la Fédération de réunir toutes les provinces et territoires au sein de l'organisation, une première depuis plus de dix ans », poursuit Dr Henry.

Les représentants de l'Ordre des chiropraticiens du Québec impliqués au sein de la FCC sont par ailleurs en mesure de constater l'important décalage qui existe entre les lois chiropratiques des autres provinces et celle du Québec, adoptée il y a plus de 40 ans, en 1973. « Il nous semble clair que la protection du public serait grandement améliorée si la Loi sur la chiropratique au Québec suivait l'évolution de la pratique de la profession et des dernières données probantes en matière de soins chiropratiques », rappelle Dr Henry. « Dans le contexte actuel où la population québécoise a besoin de voir l'accès aux soins de premières lignes facilité, il devient primordial de voir la loi encadrant la profession chiropratique québécoise modernisée. »

La Fédération chiropratique canadienne

La FCC a pour mission de protéger les intérêts du public en favorisant le développement de la profession chiropratique en favorisant l'excellence des pratiques de réglementation à travers le Canada. Elle regroupe l'ensemble des organismes provinciaux et territoriaux de réglementation professionnelle de la chiropratique et d'agrément des programmes d'enseignement.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et d'être le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

