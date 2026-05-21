Élection d'Éric Poulin à titre de président

MONTRÉAL, May 21, 2026 L'Association québécoise des physicien(ne)s médicaux cliniques (AQPMC) est heureuse d'annoncer l'entrée en fonction d'Éric Poulin à titre de président de l'organisation. Celui-ci amorce son mandat avec la volonté de poursuivre l'avancement de dossiers structurants pour les physiciens médicaux. Au premier rang de ceux-ci figure la pleine reconnaissance du rôle central que jouent ces experts des rayonnements dans la sécurité, la qualité et l'efficience des soins. Dans cette perspective, l'encadrement de la profession constituera une priorité afin d'assurer la protection du public et une contribution optimale des physiciens médicaux à l'offre de soins.

Des priorités claires pour le prochain mandat

Le rôle des physiciens médicaux n'a cessé de croître au cours des dernières années, porté par un rehaussement de leur formation académique, une implication grandissante dans les activités cliniques et la complexification des technologies médicales, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, l'absence d'encadrement légal de cette profession soulève des enjeux sérieux et peut avoir des répercussions directes et significatives sur la santé des patients. Une simple erreur d'étalonnage d'un appareil de radiothérapie peut entraîner des conséquences majeures sur des dizaines de patients. L'AQPMC a d'ailleurs déposé une demande officielle d'encadrement professionnel auprès de l'Office des professions du Québec, actuellement à l'étude. Des orientations de la part de l'Office sont attendues d'ici l'été quant à la suite de la démarche.

« Dans un environnement clinique de plus en plus complexe, il est essentiel que l'expertise des physiciens médicaux soit pleinement reconnue et encadrée, afin de garantir les plus hauts standards de qualité et de sécurité pour les patients. Les risques associés à une mauvaise exécution des actes posés par nos membres confèrent à cette démarche d'encadrement un caractère prioritaire et urgent pour assurer une protection adéquate du public », affirme M. Poulin.

L'Association entend également poursuivre ses efforts afin d'accroître la contribution des physiciens médicaux dans le réseau de la santé, particulièrement en matière d'intégration des nouvelles technologies. Leur expertise, qui combine des connaissances cliniques, scientifiques et informatiques, est indispensable pour assurer un déploiement sécuritaire et optimal d'outils complexes, incluant l'intelligence artificielle et l'automatisation.

« Le Québec investit massivement dans les technologies de santé. Une implication plus systématique des physiciens médicaux dans les décisions stratégiques entourant leur sélection et leur déploiement permettrait d'en maximiser les retombées pour les patients et le retour sur investissement pour l'État. Des gains majeurs en efficience et en performance sont à portée de main, notamment pour réduire les listes d'attente », ajoute M. Poulin.

De plus, la conclusion d'une nouvelle entente de travail avec le gouvernement constitue une priorité à court terme, la précédente étant échue depuis mars 2024. Une entente de principe a récemment été convenue, laquelle doit être approuvée par les membres. L'AQPMC veillera à maximiser les retombées de cette entente pour améliorer l'offre de services, notamment en s'assurant d'une valorisation et d'un financement adéquats de la résidence en physique médicale, essentielle pour l'attractivité de la profession et la qualité de la formation.

Un parcours marqué par l'expertise et l'innovation

Physicien médical clinique et professeur associé au CHU de Québec - Université Laval, M. Poulin est titulaire d'un doctorat en physique médicale. Il possède une expertise reconnue en imagerie et en radiothérapie, et contribue à l'intégration de technologies de pointe, dont les traitements de radiothérapie guidés par résonance magnétique. Il participe activement à des projets de recherche et d'innovation, notamment en intelligence artificielle appliquée à la santé.

Impliqué au sein de l'AQPMC depuis plusieurs années, il y a notamment agi à titre d'administrateur et de conseiller aux affaires professionnelles. Cette expérience lui confère une connaissance approfondie de la réalité des membres, des enjeux de la profession et des dossiers stratégiques de l'Association.

L'AQPMC tient à souligner l'apport important de son prédécesseur, M. Christophe Furstoss, ayant assumé la présidence depuis 2023. Au cours de son mandat, M. Furstoss a contribué à renforcer la reconnaissance et l'importance de l'apport des physiciens médicaux au sein du système de santé, au bénéfice des patients. Son leadership et son engagement soutenu ont permis de faire progresser des dossiers majeurs pour la profession. L'AQMPC pourra d'ailleurs continuer de compter sur son expertise et son talent puisqu'il maintiendra son engagement envers l'Association à titre de président sortant.

À propos de l'AQPMC

L'AQPMC est une association dynamique représentant les intérêts des physiciens médicaux travaillant en milieu hospitalier auprès des divers intervenants du milieu de la santé, incluant le gouvernement. Ainsi, l'AQPMC est la seule association pouvant négocier les conditions de travail des physiciens médicaux avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Au-delà de la représentation auprès du gouvernement, l'AQPMC organise une série d'activités de formation et de diffusion destinées à ses membres.

Rappelons que les physiciens médicaux jouent un rôle essentiel, bien que souvent méconnu, dans le système de santé. Ils veillent à la protection des patients, du personnel et du public face aux rayonnements ionisants et non ionisants. Ils garantissent également l'exactitude et la sécurité des traitements prescrits et des examens diagnostiques, en plus de paramétrer des logiciels et équipements dans des secteurs cliniques clés comme la radio-oncologie, l'imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radioprotection.

SOURCE Association québécoise des physicien(ne)s médicaux cliniques

Pour tout renseignementSimon Richard TACT Cellulaire : 438 499-2186 [email protected]