OTTAWA, ON, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis à jour sa liste des zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche pour y ajouter des zones en Nouvelle-Écosse et en Ontario dans le but de ralentir la propagation de l'insecte. Ce changement est dû à une détection du puceron lanigère de la pruche dans les comtés de Lunenburg et Kings en N.-É. en juin 2020 et 2021 respectivement, ainsi qu'à la ville de Fort Érié en Ontario, en juillet 2021.

En vigueur immédiatement, il est interdit de déplacer tout produit de la pruche, comme les billes, les branches et les copeaux de bois, ainsi que toutes les espèces de bois de chauffage dans les régions suivantes :

la province de la Colombie-Britannique

les comtés de Lunenburg , Digby , Kings, Queens, Shelburne , Yarmouth et Annapolis en Nouvelle-Écosse; et

, , Kings, Queens, , et Annapolis en Nouvelle-Écosse; et la ville de Niagara Falls , le canton de Wainfleet et la ville de Fort Erie en Ontario .

Si vous devez déplacer des articles réglementés comme des billes ou branches de frêne ou du bois de chauffage de n'importe quelle essence à l'extérieur des zones réglementées à l'égard du puceron lanigère de la pruche, veuillez communiquer avec les bureaux locaux de l'ACIA pour demander une autorisation écrite.

Bien que le puceron lanigère de la pruche ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les pruches. Il présente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord. L'ACIA continue de collaborer avec ses partenaires et organismes fédéraux, provinciaux, municipaux et autochtones afin de ralentir la propagation de ce ravageur.

Les faits en bref

Le déplacement du bois de chauffage non traité est un mode de propagation commun pour les insectes envahissants et les maladies.

Une fois établi, le puceron lanigère de la pruche est dispersé naturellement par le vent, les oiseaux et les animaux ainsi que par le déplacement de matériel de pépinière, de billes et d'autres produits ligneux, dont le bois de chauffage. Pour prévenir la propagation de cet organisme nuisible, on demande au public de ne pas déplacer de bois de chauffage et d'autres produits de pruche potentiellement infestés.

L'ACIA réglemente cet organisme nuisible pour protéger les forêts, les arbres des municipalités et les pépinières du Canada .

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de tous les Canadiens, et ce, de bien des façons. Tous les jours, les employés de l'ACIA - inspecteurs, vétérinaires, scientifiques et d'autres encore - travaillent assidûment à vérifier que les aliments ne posent pas de risque à la salubrité, à protéger les plantes des ravageurs et des espèces envahissantes, et à réagir aux zoonoses qui pourraient menacer la santé des élevages canadiens et celle des humains.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias de l'ACIA, 613-773-6600, [email protected]