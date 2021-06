Élargissement de la route 337 à Terrebonne : les travaux de conception sont bien commencés!

LAVAL, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ainsi que le maire de Terrebonne, M. Marc-André Plante, annoncent que le projet d'élargissement de la route 337 de la rue Rodrigue à la rue Guillemette, à Terrebonne, est en cours de conception.

Le gouvernement s'était engagé à s'attaquer aux problèmes de congestion qui affectent les citoyens du secteur. Afin d'apporter une solution plus rapide à ces problèmes, le gouvernement a inclus ce projet à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure afin de raccourcir le délai de réalisation.

Le mandat de conception a été octroyé en janvier dernier. Une fois cette étape complétée, la démarche visant à accorder le contrat de construction pourra débuter.

Citations

« Nous avons priorisé ce projet pour qu'il bénéficie des mesures d'accélération contenues dans le projet de loi 66. Les citoyens attendent depuis plusieurs années qu'une solution soit mise en marche, et nous répondons favorablement à la demande de la population et des élus locaux. Non seulement ce projet permettra d'améliorer grandement la mobilité dans ce secteur très achalandé, mais il contribuera également à renforcer la sécurité des usagers qui circulent sur ce tronçon. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La signature du contrat est réellement une bonne nouvelle pour toute la population de La Plaine et pour les usagers qui transitent par ce secteur. On ne dira jamais assez combien la congestion routière a des répercussions importantes sur la qualité de vie. Notre gouvernement est en mode solution pour relever les défis que pose la congestion dans les banlieues de la région métropolitaine. Nous nous étions engagés à nous attaquer au problème de la 337 et, aujourd'hui, nous démontrons encore une fois que votre gouvernement est en action pour les citoyens de Lanaudière. »

Caroline Proulx, députée de Berthier

« Cette nouvelle était fort attendue. Le gouvernement du Québec concrétise un projet important pour la mobilité des citoyens de Terrebonne. Nous nous réjouissons de cette annonce, que les résidents du secteur La Plaine attendaient depuis de nombreuses années. Nous remercions le ministre des Transports, M. Bonnardel, d'accélérer la réalisation de ce projet qui améliorera grandement la qualité des déplacements des usagers de la route 337. »

Marc-André Plante, maire de Terrebonne

Faits saillants

La route 337 représente un corridor de déplacement important pour les citoyens de Terrebonne , principalement ceux en provenance ou à destination du secteur de La Plaine .

, principalement ceux en provenance ou à destination du secteur de . Environ 35 000 véhicules (2019) circulent chaque jour dans ce secteur, dont 6 % de véhicules lourds (2018).

Le projet comprend :

l'élargissement de la route 337 de 2 à 3 ou 4 voies, de la rue Rodrigue à la rue Guillemette, à Terrebonne (secteur La Plaine );

(secteur );

le réaménagement des intersections;



l'ajout d'un îlot central.

Le mandat octroyé le 29 janvier à WSP Canada concerne principalement la conception du projet.

Le mandat de conception inclut la préparation des avant-projets et des plans et devis, la réalisation d'une étude complémentaire en hydraulique et la préparation des documents nécessaires à l'obtention des autorisations environnementales.

D'ici la réalisation des travaux d'élargissement de la route 337, les étapes à venir sont :

la préparation des avant-projets ainsi que des plans et devis;



l'obtention des autorisations environnementales;



les acquisitions;



le déplacement des services publics;



le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de construction.

