Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Suspension du chantier pour l'hiver : une troisième année de travaux qui se conclut positivement

Dans le cadre du chantier, concentré cette année sur la direction nord de l'autoroute Henri-IV, entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc, le Ministère a notamment procédé à l'élargissement et à la reconstruction complète d'un tronçon. D'importants travaux ont également été réalisés pour réaménager les voies au niveau des échangeurs Henri-IV/Charest et Henri-IV/Félix-Leclerc.

Les fermetures complètes de longue durée ont été progressivement levées au cours des dernières semaines. Seule la bretelle menant de l'autoroute Henri-IV, en direction nord, à l'autoroute Charest, en direction ouest, demeurera fermée jusqu'en 2021.

L'année prochaine, les travaux d'élargissement et de reconstruction de la chaussée en béton seront réalisés sur la direction sud de l'autoroute Henri-IV, entre l'autoroute Félix-Leclerc et la rue Rideau.

Faits saillants :

Direction nord de l'autoroute Henri-IV

Aménagement d'une troisième voie et construction d'une chaussée en béton, entre l'autoroute Charest et la rue Michelet.



Démolition et reconstruction de quatre ponts d'étagement :



Au-dessus de la rue Einstein;





Au-dessus des voies ferrées de la compagnie Chemins de fer Québec- Gatineau ;

;



Au-dessus du boulevard Wilfrid-Hamel;





Au-dessus de la rue Michelet.

Échangeur des autoroutes Henri-IV et Félix-Leclerc

Reconstruction des voies de l'autoroute Henri-IV, dans les deux directions, à la hauteur de l'autoroute Félix-Leclerc.



Finalisation des travaux de reconstruction du pont et de reconfiguration de la bretelle menant de l'autoroute Félix-Leclerc, en direction ouest, à l'autoroute Henri-IV, en direction sud.

Échangeur des autoroutes Henri-IV et Charest

Finalisation de la reconstruction du pont d'étagement de la bretelle menant de l'autoroute Charest, en direction ouest, à l'autoroute Henri-IV, en direction sud.



Début de l'élargissement et de la reconstruction des voies de l'autoroute Charest, dans les deux directions, à la hauteur de l'autoroute Henri-IV.

Boulevard Wilfrid-Hamel

Poursuite de la reconstruction des infrastructures du boulevard Wilfrid-Hamel sur le tronçon situé entre l'autoroute Henri-IV et la rue Flaubert.

Liens connexes :

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca