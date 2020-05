Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Reprise des travaux le 11 mai

QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux liés au projet d'élargissement de l'autoroute Henri-IV reprendront le lundi 11 mai. Après une pause hivernale, le chantier avait redémarré le 13 mars dernier, avant d'être suspendu suivant les directives du gouvernement du Québec de fermer tous les services non essentiels dans le contexte de la COVID-19.

Description des travaux

Cette année, les travaux comprendront principalement l'élargissement et la reconstruction complète d'un tronçon de l'autoroute Henri-IV, en direction nord, entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc. Dans cette portion du chantier, quatre ponts d'étagement seront démolis, puis reconstruits, et une chaussée en béton sera aménagée. Des travaux seront également réalisés au cœur de l'échangeur entre les autoroutes Henri-IV et Félix-Leclerc afin d'aménager une nouvelle bretelle d'accès et de finaliser la reconfiguration des voies rapides du secteur.

Nature des entraves

La réalisation de ces travaux nécessitera la mise en place de nombreuses entraves à la circulation, dont certaines dès le 11 mai. Ainsi, plusieurs tronçons de l'autoroute Henri-IV seront déviés et des bretelles d'accès seront fermées à la circulation jusqu'en novembre prochain. Il est à noter que les travaux ont été planifiés afin de maintenir deux voies de circulation par direction sur l'autoroute Henri-IV, entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc.

De plus, de nombreuses entraves de courte durée mises en place majoritairement le soir, la nuit et les fins de semaine seront nécessaires, dont la fermeture complète de routes municipales lors de certaines étapes des travaux de reconstruction des ponts d'étagement les surplombant.

Différents moyens seront déployés pour limiter les inconvénients pour les usagers de la route, incluant la mise en service de voies de circulation temporaires et le balisage des chemins de détour.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec511 afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation.

Faits saillants

Fermetures en vigueur à compter du 11 mai 2020 :

bretelle menant de l'autoroute Henri-IV, en direction nord, à la rue Einstein (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en novembre 2020);



bretelle menant de l'autoroute Charest, en direction ouest, à l'autoroute Henri-IV, en direction nord (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en novembre 2020);



bretelle menant de l'autoroute Henri-IV, en direction nord, à l'autoroute Charest, en direction ouest (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en 2021).

Fermetures en vigueur depuis mars 2020 :

bretelle menant de la rue Einstein à l'autoroute Henri-IV, en direction nord (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en novembre 2020);



bretelle menant de l'autoroute Henri-IV, en direction sud, à l'autoroute Charest, en direction est (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en novembre 2020);



bretelle menant de la rue Einstein à l'autoroute Henri-IV, en direction sud (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en novembre 2020).

Fermeture en vigueur depuis mars 2019 :

bretelle menant de l'autoroute Charest, en direction ouest, à l'autoroute Henri-IV, en direction sud (cette fermeture restera en vigueur jusqu'en 2021).

Ces entraves pourraient être modifiées en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.

Le coût total du projet est de 291,2 M$.

Le gouvernement du Canada versera une contribution maximale de près de 128 M$ dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux.

Les travaux pour l'élargissement de l'autoroute Henri-IV ont débuté à l'été 2018 et se poursuivront jusqu'en 2023.

Liens connexes

Quebec511.info

Carte des travaux prévus en 2020 (en annexe)

Carte des principales entraves à la circulation prévues en 2020 (en annexe)

Page Web du projet

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca