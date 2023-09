KITCHENER, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'organisme eHealth Centre of Excellence (eCE) est heureux d'annoncer le lancement officiel de eCE Shield, un programme national d'autoapprentissage sur la cybersécurité et la protection des renseignements personnels conçu spécialement pour les professionnels de la santé. eCE Shield répond au besoin pressant d'une formation complète sur la cybersécurité et la protection de la vie privée dans le secteur des soins de santé, renforçant ainsi la résilience des établissements de soins de santé face aux cybermenaces et aux atteintes à la vie privée.

Le Global Risks Report publié par le Forum économique mondial en 2022 souligne qu'une proportion stupéfiante de 95 % des cyberincidents peuvent être attribués à une erreur humaine, et que les cyberattaques et les atteintes dans le secteur des soins de santé ne cessent d'augmenter. On ne saurait trop insister sur l'urgence de la cybersécurité ciblée et de la sensibilisation à la protection de la vie privée.

À l'ère du numérique, où les données des patients et d'autres informations sensibles sont stockées sur des plateformes infonuagiques, les professionnels de la santé sont la première ligne de défense contre les cybercriminels. eCE Shield reconnaît ce rôle essentiel et se concentre sur l'élément humain des risques liés à la cybersécurité, que les cybercriminels exploitent pour accéder à des données de santé sensibles. Le programme forme les apprenants à repérer et à signaler les incidents liés à la cybersécurité et à la protection de la vie privée et les aide à comprendre leurs rôles et responsabilités en matière de prévention.

Offert en anglais et en français, eCE Shield a été certifié par le Collège des médecins de famille du Canada et permettra d'obtenir 7,5 crédits Mainpro+MD.

Points saillants du programme eCE Shield :

Une plateforme stimulante et interactive : Le programme offre des modules d'autoapprentissage sur mesure avec des tests qui vérifient les connaissances des apprenants sur les risques liés à la cybersécurité et la façon de les atténuer, ainsi que des liens vers des articles pertinents avec des exemples concrets sur l'incidence que les cyberattaques et les atteintes à la vie privée peuvent avoir sur les établissements de soins de santé, leurs équipes et les patients.

Une formation complète et continue : Le programme offre une formation continue à l'aide de défis d'hameçonnage mensuels, afin de s'assurer que les professionnels de la santé perfectionnent constamment leurs compétences dans l'application des meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Une approche proactive en matière de cybersécurité : En investissant dans eCE Shield, les établissements de soins de santé peuvent améliorer leur état de préparation en matière de cybersécurité, en protégeant les précieux renseignements sur les patients et d'autres données sensibles. Le programme dote les établissements de l'expertise nécessaire pour prévenir les incidents potentiels et y répondre, ce qui favorise un environnement de soins de santé plus sûr et plus sécuritaire au bout du compte.

Une expertise appuyée par l'expérience : Grâce au eHealth Centre of Excellence, un organisme sans but lucratif qui compte plus de dix ans d'expérience dans le soutien aux cliniciens au moyen de solutions de santé numériques, l'équipe du programme eCE Shield comprend les défis uniques auxquels font face les établissements de soins de santé et a conçu la plateforme pour s'adapter aux horaires chargés.

Un soutien souple et adapté : La structure souple de eCE Shield permet aux établissements de fournir des services supplémentaires adaptés en tirant parti du cadre primé de gestion du changement dirigé par les cliniciens du eHealth Centre of Excellence; notre évaluation d'une initiative en matière de cybersécurité que nous avons précédemment appuyée montre que notre approche pratique a mené à des taux d'inscription et d'achèvement plus élevés.

« En tant que partenaires de confiance des établissements de soins de santé partout au pays, nous sommes extrêmement fiers d'offrir ce nouveau service qui aidera à protéger leurs renseignements sensibles. eCE Shield donnera à votre équipe les connaissances et les compétences nécessaires pour renforcer les défenses de votre établissement contre les cybermenaces en constante évolution. eHealth Centre of Excellence sera là pour fournir des services de gestion du changement afin d'aider les établissements à entreprendre cette initiative essentielle. »

- Dr Mohamed Alarakhia

Chef de la direction, eHealth Centre of Excellence

Médecin de famille, Centre for Family Medicine Family Health Team

« En tant que professionnels de la santé, nous comprenons l'immense responsabilité que représente la protection des données des patients. eCE Shield nous fournit les stratégies et les compétences nécessaires pour conserver cette confiance. En tant que premier utilisateur de ce programme, je constate qu'il pourrait vraiment changer la donne pour notre secteur. »

- Dr Kevin Samson

Conseiller clinique, eHealth Centre of Excellence

Médecin de famille, East Wellington Family Health Team

Pour en savoir plus sur eCE Shield, visitez www.ehealthce.ca/shield.

À propos de eCE Shield :

eCE Shield est un programme national d'autoapprentissage sur la cybersécurité et la protection des renseignements personnels conçu spécialement pour les professionnels de la santé au Canada. Certifié par le Collège des médecins de famille du Canada, le programme d'autoapprentissage offre 7,5 crédits Mainpro+MD et vise à améliorer l'état de préparation des établissements de soins de santé en matière de cybersécurité.

À propos du eHealth Centre of Excellence :

Le eHealth Centre of Excellence est un organisme sans but lucratif dont le siège social est situé à Kitchener, en Ontario. Il a été créé pour appuyer les cliniciens et les établissements de soins de santé dans l'adoption significative et durable de solutions de santé numériques dans tous les aspects des opérations cliniques.

