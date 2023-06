Le partenariat permettra la vente de batteries de marque EGO par l'intermédiaire des concessionnaires John Deere.

Chervon et John Deere collaboreront au développement futur de produits.

NAPERVILLE, Illinois, le 28 juin 2023 /CNW/ -- Chervon, la société mère d'EGO et un acteur mondial de premier plan dans l'industrie de l'équipement électrique de plein air et des outils électriques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique avec John Deere, un leader mondial dans le domaine de l'équipement innovant et puissant pour le gazon. L'accord permettra aux deux marques de fournir aux utilisateurs des solutions d'entretien du gazon alimentées par des batteries EGO par l'intermédiaire des concessionnaires John Deere. Cette collaboration met à profit les forces des deux entreprises et élargit la distribution de la gamme primée d'équipements électriques de plein air à batterie d'EGO par le biais du prestigieux et solide réseau de concessionnaires de John Deere.

Lancée en 2014, EGO transforme l'industrie des équipements électriques de plein air. Elle est aujourd'hui la plus grande plateforme alimentée par batterie et la marque la plus cotée en matière d'équipements électriques de plein air alimentés par batterie.

Dans le cadre de cet accord, la gamme complète de tondeuses, souffleuses à feuilles, taille-haies coupe-bordures, tronçonneuses et souffleuses à neige d'EGO sera disponible chez les concessionnaires John Deere aux États-Unis et au Canada dès l'automne 2023. Cette collaboration permettra aux clients d'accéder facilement aux produits novateurs et de haute performance d'EGO grâce au vaste réseau de John Deere, reconnu pour son engagement envers l'excellence et le service à la clientèle.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de John Deere afin d'offrir à un plus grand nombre de clients notre plateforme de batteries de premier ordre », a déclaré Mike Clancy, chef de la direction de Chervon North America, la société mère d'EGO. « Ce partenariat représente une étape importante dans notre engagement à révolutionner l'industrie des équipements électriques de plein air et à offrir des solutions durables sans compromis aux consommateurs de toute l'Amérique du Nord. »

La disponibilité des meilleurs produits EGO chez les concessionnaires John Deere à partir de l'automne 2023 marque un nouveau chapitre intéressant pour les deux entreprises. Les clients peuvent se réjouir d'avoir accès à l'équipement alimenté par batterie d'EGO en même temps qu'à la célèbre sélection de machines agricoles et d'équipements de plein air de John Deere.

À propos de Chervon et d'EGO

Chervon, leader dans le domaine des équipements électriques de plein air et outils électriques au lithium-ion, est la société mère d'EGO. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays et demeureront en vente chez Lowe's et ACE Hardware, ainsi qu'auprès de certains concessionnaires agréés. Depuis son lancement en 2014, EGO est devenue la marque la plus cotée en matière d'équipements électriques de plein air alimentés par batterie, en proposant constamment les premières innovations sur le marché et des produits offrant des performances de premier plan. Grâce à sa plateforme comprenant plus de 70 outils compatibles avec les batteries 56V ARC Lithium, EGO continue de façonner l'avenir de l'industrie des équipements électriques de plein air. Pour en savoir plus, consultez le site Web d'EGO à egopowerplus.com.

À propos de John Deere

Deere & Company ( www.Deere.com ) est un leader mondial dans la fourniture d'équipements pour l'agriculture, le gazon, la construction et la sylviculture. Deere aide ses clients à repousser les limites du possible de façon plus productive et durable, afin d'améliorer leurs vies. Ses produits basés sur la technologie, notamment le tracteur 8R autonome John Deere, See & Spray™ et la pelle rétrocaveuse E-Power, ne sont que quelques-uns des moyens par lesquels l'entreprise contribue à répondre aux besoins croissants du monde en matière de nourriture, de logement et d'infrastructures. Deere & Company fournit également des services financiers par l'entremise de John Deere Financial.

Pour en savoir plus sur Deere & Company, consultez le www.deere.com .

